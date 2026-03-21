Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Регіони

У Києві масштабні відключення електроенергії та води: названо терміни "блекауту"

Олексій Тесля
21 березня 2026, 23:02
Очевидці повідомляють, що приблизно о 22:00 у деяких районах Києва раптово зникло світло.
У Києві відбуваються екстрені відключення світла

Важливо:

  • У Києві 21 березня ввечері сталося аварійне відключення
  • Причиною стала аварійна ситуація в електромережі
  • Відновлення електропостачання очікувалося вночі 22 березня

На лівому березі Києва 21 березня ввечері сталося аварійне відключення: частина житлових будинків одночасно залишилася без світла та води.

За словами місцевих жителів, перед цим у небі були помітні яскраві спалахи, після яких у ряді районів почалися перебої з електроенергією.

відео дня

Підпишіться на наш канал у WhatsApp, щоб першими дізнаватися головні новини.

Очевидці повідомляють, що приблизно близько 22:00 у деяких кварталах раптово зникло електричне світло. У соцмережах також з'явилися відео з яскравими спалахами, які, імовірно, передували збою в роботі міських мереж.

Мешканка Дніпровського району розповіла, що відключення торкнулося відразу кількох будинків: район занурився в темряву, а люди були змушені знову користуватися генераторами.

Аварія вплинула і на роботу громадського транспорту — через відсутність живлення в контактній мережі виникли затримки в русі низки тролейбусів і трамваїв.

У мерії Києва підтвердили відключення електроенергії та води на лівому березі. За словами представників КМДА, причиною стала аварійна ситуація в електромережі.

За попередніми даними, відновлення електропостачання очікувалося вночі, близько 2:20 22 березня, однак терміни можуть змінитися.

/ Главред

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Київ отримає нові ресурси для відновлення. До Києва вже направлено понад сотню ремонтних бригад і залучаються додаткові з регіонів для відновлення.

Як раніше писав Главред, у Києві тривають роботи з відновлення теплопостачання в житлових будинках. Як повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад і територій України Олексій Кулеба, ще десятки будинків залишаються без тепла.

Більше новин:

Про джерело: Київська міська державна адміністрація (КМДА)

Київська міська державна адміністрація — місцева державна адміністрація в Києві.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Києва відключення світла
Новини партнерів

Головне за день

Більше
23:02Регіони
Останні новини

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Відключення світлаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Новини шоу бізнесу
Софія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракОлена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотап
Регіони
Новини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини Харкова
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кумЗ днем народження подруги
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти