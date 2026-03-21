У Києві масштабні відключення електроенергії та води: названо терміни "блекауту"

Очевидці повідомляють, що приблизно о 22:00 у деяких районах Києва раптово зникло світло.

У Києві відбуваються екстрені відключення світла

У Києві 21 березня ввечері сталося аварійне відключення

Причиною стала аварійна ситуація в електромережі

Відновлення електропостачання очікувалося вночі 22 березня

На лівому березі Києва 21 березня ввечері сталося аварійне відключення: частина житлових будинків одночасно залишилася без світла та води.

За словами місцевих жителів, перед цим у небі були помітні яскраві спалахи, після яких у ряді районів почалися перебої з електроенергією.

Очевидці повідомляють, що приблизно близько 22:00 у деяких кварталах раптово зникло електричне світло. У соцмережах також з'явилися відео з яскравими спалахами, які, імовірно, передували збою в роботі міських мереж.

Мешканка Дніпровського району розповіла, що відключення торкнулося відразу кількох будинків: район занурився в темряву, а люди були змушені знову користуватися генераторами.

Аварія вплинула і на роботу громадського транспорту — через відсутність живлення в контактній мережі виникли затримки в русі низки тролейбусів і трамваїв.

У мерії Києва підтвердили відключення електроенергії та води на лівому березі. За словами представників КМДА, причиною стала аварійна ситуація в електромережі.

За попередніми даними, відновлення електропостачання очікувалося вночі, близько 2:20 22 березня, однак терміни можуть змінитися.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Київ отримає нові ресурси для відновлення. До Києва вже направлено понад сотню ремонтних бригад і залучаються додаткові з регіонів для відновлення.

Як раніше писав Главред, у Києві тривають роботи з відновлення теплопостачання в житлових будинках. Як повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад і територій України Олексій Кулеба, ще десятки будинків залишаються без тепла.

Про джерело: Київська міська державна адміністрація (КМДА) Київська міська державна адміністрація — місцева державна адміністрація в Києві.

