Тепло зникне раптово: українцям повідомили про дострокове відключення опалення

З огляду на мінливу весняну погоду, українцям варто бути готовими до похолодання, особливо в нічний час.

Українців попередили про дострокове вимкнення опалення

Опалювальний сезон в Україні можуть завершити достроково

Нафтогаз попередив про припинення постачання газу теплокомуненерго

В Україні цього року опалювальний сезон можуть згорнути раніше від традиційних строків. Уже з 28 березня в домівках українців батареї можуть охолонути, адже теплокомуненерго ризикують залишитися без газу для виробництва тепла.

Про ситуацію в ефірі "Вечір.LIVE" розповів народний депутат від "Батьківщини" Олексій Кучеренко, зазначивши, що НАК "Нафтогаз" пішов на цей крок через накопичені борги підприємств теплокомуненерго. За його словами, попередження отримали всі профільні структури по країні.

"Нафтогаз розіслав листи і повідомив про припинення постачання газу з 28 березня через несплачені борги", - зазначив Кучеренко.

Депутат пояснив, що фактично це означає дострокове завершення опалювального сезону на національному рівні. Він наголосив, що рішення ухвалюється не через погодні умови, а через фінансову дисципліну підприємств, які не розрахувалися за спожитий ресурс.

У контексті нестійкої весняної погоди Кучеренко закликав громадян уважно стежити за прогнозами та заздалегідь продумати варіанти додаткового обігріву, особливо в регіонах, де нічні температури ще можуть опускатися нижче комфортних показників.

Наразі ситуація залишається невизначеною: теплокомуненерго мають обмежений час, щоб врегулювати заборгованість і уникнути масового відключення тепла.

Нагадаємо, Олексій Кулеба раніше зазначав, що Україна не планує передчасно згортати опалювальний сезон, адже запасів енергоресурсів достатньо для комфортного проходження перехідного періоду. Він також наголошував, що рішення ухвалюватимуться виключно відповідно до погодних умов.

Раніше Главред писав про те, що в Києві ввели обмеження гарячого водопостачання житлового фонду міста, у зв'язку з роботами по відновленню поставок населенню. Обмеження ГВП в Києві стосується тільки тих будинків, де це технічно необхідно для відновлення теплопостачання.

Про персону: Олексій Кучеренко Олексій Кучеренко – український політик. Міністр з питань житлово-комунального господарства України в другому уряді Юлії Тимошенко. Народний депутат Верховної Ради України III (безпартійний), V (Блок "Наша Україна"), VI (Наша Україна — Народна самооборона), IX (Батьківщина) скликань. Голова Запорізької облдержадміністрації у 2000-2001 роках. З 2007 року очолює всеукраїнську громадську організацію "Спілка власників житла України", пише Вікіпедія.

