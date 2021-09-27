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"Золотий" хліб: українців попередили про різкий стрибок цін на найпопулярніший продукт

27 сентября 2021, 20:41

Експерти пояснив, що на ціну впливає багато факторів.

хліб
Ціни на хліб в Україні / pixabay

В Україні, незважаючи на рекордний урожай зерна, прогнозують чергове подорожчання хліба.

Ціна на хліб в Україні до кінця року може злетіти на 25%. Про це розповівши голова Комітету економістів України Андрій Новак

"Ціни на хліб і хлібобулочні вироби в Україні подорожчають з кількох причин. Зокрема, через подорожчання сировини і борошна, і зростання цін на енергоносії, які займають значну частину у виробництві борошна і у виробництві хлібобулочних виробів. Таким чином, відбудеться підвищення загальної собівартості хлібобулочних виробів. Через що виробники і продавці будуть змушені піднімати ціни кінцевим споживачам", - пояснив голова Комітету економістів.

Він додав, що ціни до кінця 2021 року можуть піднятися від 5 до 25% і це підтверджують різні прогнози.

"За різними оцінками подорожчання хліба і хлібобулочних виробів до кінця року може скласти від 5 до 25%", - підкреслив Андрій Новак.

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За словами фахівців, стрибок цін буде різким. 600-грамовий буханець вже дуже скоро коштуватиме понад 26 гривень.

Працівники сільського господарства не впевнені, що зможуть вигідно продати свій товар на внутрішньому ринку, тому охочіше укладають угоди з іноземними покупцями.

Тобто в Україні залишиться близько 30% врожаю, каже економічний експерт Олексій Пучков, а значить ціну диктуватимуть світові ринки.

А на ринках світових - тотальний неврожай. Багато пшениці затопили повені або спалила аномальна спека. До того ж, не все зерно годиться на хліб.

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Насіннєве залишають для весняного посіву, фуражне зазвичай йде на корм худобі, а так зване продовольче, яке можна використовувати для харчування, становить менше 40% врожаю, і скільки такого зерна залишиться в Україні, питання відкрите. Може трапитися, що зерна достатньо, а борошно зробити не з чого.

"У нас вже практика була, коли житнє борошно ми імпортували, пшеничне. Якщо експортний меморандум буде відповідати тому продовольчому, яке ми зібрали, то давайте зрозуміємо, а з чим ми залишимося", – розповідає президент Всеукраїнської асоціації пекарів Юрій Дудченко.

Борошномельне виробництво в Україні занепадає, і держава не надто втручається в ситуацію, тому на експорт йде тільки зерно, тобто сировина, коштує набагато дешевше, ніж готове борошно.

"Туреччина - номер один з виробництва борошна. А основна сировина у неї - українське зерно. Туреччина купує наше зерно, дуже швидко через Чорне море його отримує і робить борошно для Європи", - пояснює Олексій Пучков.

Тому українців чекає подорожчання хліба.

Варто відзначити, що за останній рік ціна на хліб і хлібобулочні вироби збільшилася на 12,5%.

Раніше експерти прогнозували, що в Україні продовжить дорожчати хліб - вартість продукту буде збільшуватися приблизно на 1,5% на місяць. Також в країні зростуть ціни на цукор. Подорожчає також соняшникова олія і курячі яйця.

Тим часом в Україні за останній місяць зафіксовано зниження вартості деяких соціальних продуктів. Мінагрополітики повідомило, що в країні спостерігається зниження цін на овочі борщового набору, деякі крупи і цукор.

viber
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