Понад 26 гривень за буханець: українців попередили про рекордний зліт цін на хліб

В Україні прогнозують підвищення цін на хліб / УНІАН

В Україні прогнозують чергове подорожчання одного з основних продуктів – хлібобулочних виробів.

Фахівці стверджують, що 600-грамовий буханець вже дуже скоро коштуватиме понад 26 гривень, йдеться в сюжеті Свідка.

Сільгоспвиробники не впевнені, що зможуть вигідно продати свій товар на внутрішньому ринку, тому охочіше укладають угоди з іноземними покупцями.

При цьому в Україні залишиться близько 30% врожаю, говорить економічний експерт Олексій Пучков, а значить ціну диктуватимуть світові ринки.

У той же час на світових ринках – тотальний неврожай. Багато пшениці затопили повені або спалила аномальна спека. До того ж, не все зерно годиться на хліб. Насіннєве залишають для весняного посіву, фуражне зазвичай йде на корм худобі, а так зване продовольче, яке можна використовувати для харчування, становить менше 40% врожаю, і скільки такого зерна залишиться в Україні, питання відкрите. Може трапитися, що зерна достатньо, а борошно зробити не з чого.

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"У нас вже практика була, коли житнє борошно ми імпортували, пшеничне. Якщо експортний меморандум буде відповідати тому продовольчому, яке ми зібрали, то давайте зрозуміємо, а з чим ми залишимося", – розповідає президент Всеукраїнської асоціації пекарів Юрій Дудченко.

Борошномельне виробництво в Україні занепадає, і держава не надто втручається в ситуацію, тому на експорт йде тільки зерно, тобто сировина, коштує набагато дешевше, ніж готове борошно.

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Раніше експерти прогнозували, що в Україні продовжить дорожчати хліб - вартість продукту буде збільшуватися приблизно на 1,5% на місяць. Також в країні зростуть ціни на цукор. Подорожчає також соняшникова олія і курячі яйця.

Тим часом в Україні За останній місяць зафіксовано зниження вартості деяких соціальних продуктів. Мінагрополітики повідомило, що в країні спостерігається зниження цін на овочі борщового набору, деякі крупи і цукор.