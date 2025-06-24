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Українцям нададуть знижку 25% на комуналку: хто має право і як оформити

Даяна Швець
24 червня 2025, 11:20
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Для оформлення пільги необхідно звернутися до Пенсійного фонду України особисто, подавши необхідний пакет документів.
субсидии, деньги, комуналка
Як отримати допомогу від держави / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Головне:

  • Кому призначено 25% знижки на комунальні послуги
  • Як оформити пільгу на оплату комунальних послуг у ПФУ

Громадяни України, які мають статус "діти війни", мають право на 25% знижку при оплаті комунальних послуг. Про це повідомляє ресурс "Новини.LIVE".

Ця пільга регламентується чинним законодавством і поширюється на осіб, яким на момент завершення Другої світової війни (2 вересня 1945 року) виповнилось щонайменше 18 років. Знижка діє на всі види комунальних послуг, за винятком послуг із управління багатоквартирними будинками.

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Цей привілей надається лише власникам статусу "діти війни". Члени їхніх родин, навіть якщо проживають разом, не мають права на отримання цієї знижки. Окрім цього, пільга доступна лише тим, чий середньомісячний дохід на одну особу у родині за останні пів року не перевищує встановлений рівень для податкової соціальної пільги. У 2025 році ця межа становить 4 240 гривень.

Пенсійний фонд України призначає пільгу на рік, за умови документального підтвердження доходу. До розрахунку загального доходу враховуються: пенсії, заробітна плата, стипендії, доходи від підприємницької діяльності, соціальні виплати, допомога по безробіттю тощо.

Для оформлення знижки необхідно особисто звернутися до Пенсійного фонду України та надати такі документи:

  • заяву на внесення в реєстр пільговиків;
  • заяву на отримання пільг по оплаті ЖКП;
  • копії паспорта та ідентифікаційного коду;
  • копію трудової книжки;
  • довідку про доходи за останні шість місяців;
  • довідку з податкової (за потреби);
  • декларацію про доходи членів родини, якщо вони не є непрацездатними, які отримують соцдопомогу.
5 способів зменшити плату за комунальні послуги
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Новини України - оплата комунальних послуг

Нещодавно Главред пояснював, українцям можуть нарахувати зайві кубометри за газ. В результат українцям нараховують більше, ніж спожито.

Водночас деяким українцям повертають гроші за комунальні послуги. Як виявилось, громадянам можуть компенсувати частину вартості сплаченої комуналки абсолютно законним шляхом.

Також низка українців має право на виплату недоотриманої субсидії. Призначити виплату недоотриманої субсидії можуть після отримання заяви.

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