Українці можуть отримати знижку у 75% на комуналку: як легко оформити

На фоні зростання цін та нестабільної економічної ситуації, тема знижок на оплату комунальних послуг не втрачає своєї актуальності.

https://glavred.net/economics/ukraincy-mogut-poluchit-skidku-v-75-na-kommunalku-kak-legko-oformit-10662209.html Посилання скопійоване

Як працює система пільг на комунальні послуги в Україні / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Ключове:

Держава надає знижки на комунальні послуги (25%, 50%, 75%, 100%) певним категоріям населення

Оформити пільгу можна особисто, поштою або онлайн, надавши необхідні документи

Багато українців розраховують на допомогу держави, щоб зменшити фінансове навантаження, пов’язане з оплатою житла, газу, електроенергії, води та інших послуг, пише Главред з посиланням на видання "24 Канал".

Держава забезпечує підтримку певним категоріям населення, надаючи знижки в розмірі 25%, 50%, 75% або навіть 100% залежно від статусу особи. Найбільше право на такі пільги мають ті, хто захищав країну, а також соціально вразливі групи населення.

відео дня

Зокрема, на зменшення витрат на комуналку можуть розраховувати:

військовослужбовці та учасники бойових дій — знижка до 75%;

особи з інвалідністю, отриманою внаслідок війни — повне звільнення від оплати;

учасники війни — 50% знижки;

родичі загиблих — також 50%;

пенсіонери, що працювали у селах у сферах освіти, культури, охорони здоров’я — 100%;

багатодітні родини, дитячі будинки сімейного типу, опікуни — знижка 50%;

родини, які виховують дітей з інвалідністю — 50%;

жертви політичних репресій або нацистських переслідувань — 50%;

громадяни, які мають статус "дитина війни" — знижка 25%.

Оформити пільгу можна кількома способами:

звернувшись особисто до органів соціального захисту чи Пенсійного фонду;

надіславши документи поштою;

скориставшись цифровими сервісами.

5 способів зменшити плату за комунальні послуги / Главред - інфографіка

Для цього потрібні паспорт, документ, що підтверджує право на пільгу, та податковий номер.

Пільга надається строком на рік — від місяця, в якому виникло право на неї. Щороку право на знижку перевіряється автоматично.

Якщо дохід на одного члена родини не перевищує встановлений поріг — 4 240 гривень на місяць, пільга залишається в дії. Якщо ж сукупний дохід сім’ї вищий, це може вплинути на обсяг допомоги.

Комунальні послуги в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, газові компанії оприлюднили ціни на останній місяць весни. Українцям пояснили, хто заплатить більше в травні.

Також зазначалося, що українцям можуть скасувати автоматичне нарахування субсидій. ПФУ проводить щорічний перегляд права на отримання субсидій на наступний період - така процедура відбувається після завершення опалювального сезону.

В той же час у Міненерго заспокоїли громадян, що в Україні найближчим часом не планують збільшувати ціни на комунальні послуги.

Більше економічних новин:

Що таке субсидія? Субсидія - виплати, що надаються за рахунок державного або місцевого бюджету, а також виплати зі спеціальних фондів для юридичних і фізичних осіб, місцевих органів влади, інших держав

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред