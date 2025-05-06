Українці можуть отримати знижку у 75% на комуналку: як легко оформити

Ключове:
- Держава надає знижки на комунальні послуги (25%, 50%, 75%, 100%) певним категоріям населення
- Оформити пільгу можна особисто, поштою або онлайн, надавши необхідні документи
Багато українців розраховують на допомогу держави, щоб зменшити фінансове навантаження, пов’язане з оплатою житла, газу, електроенергії, води та інших послуг, пише Главред з посиланням на видання "24 Канал".
Держава забезпечує підтримку певним категоріям населення, надаючи знижки в розмірі 25%, 50%, 75% або навіть 100% залежно від статусу особи. Найбільше право на такі пільги мають ті, хто захищав країну, а також соціально вразливі групи населення.
Зокрема, на зменшення витрат на комуналку можуть розраховувати:
- військовослужбовці та учасники бойових дій — знижка до 75%;
- особи з інвалідністю, отриманою внаслідок війни — повне звільнення від оплати;
- учасники війни — 50% знижки;
- родичі загиблих — також 50%;
- пенсіонери, що працювали у селах у сферах освіти, культури, охорони здоров’я — 100%;
- багатодітні родини, дитячі будинки сімейного типу, опікуни — знижка 50%;
- родини, які виховують дітей з інвалідністю — 50%;
- жертви політичних репресій або нацистських переслідувань — 50%;
- громадяни, які мають статус "дитина війни" — знижка 25%.
Оформити пільгу можна кількома способами:
- звернувшись особисто до органів соціального захисту чи Пенсійного фонду;
- надіславши документи поштою;
- скориставшись цифровими сервісами.
Для цього потрібні паспорт, документ, що підтверджує право на пільгу, та податковий номер.
Пільга надається строком на рік — від місяця, в якому виникло право на неї. Щороку право на знижку перевіряється автоматично.
Якщо дохід на одного члена родини не перевищує встановлений поріг — 4 240 гривень на місяць, пільга залишається в дії. Якщо ж сукупний дохід сім’ї вищий, це може вплинути на обсяг допомоги.
Комунальні послуги в Україні - останні новини
Як повідомляв Главред, газові компанії оприлюднили ціни на останній місяць весни. Українцям пояснили, хто заплатить більше в травні.
Також зазначалося, що українцям можуть скасувати автоматичне нарахування субсидій. ПФУ проводить щорічний перегляд права на отримання субсидій на наступний період - така процедура відбувається після завершення опалювального сезону.
В той же час у Міненерго заспокоїли громадян, що в Україні найближчим часом не планують збільшувати ціни на комунальні послуги.
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Що таке субсидія?
Субсидія - виплати, що надаються за рахунок державного або місцевого бюджету, а також виплати зі спеціальних фондів для юридичних і фізичних осіб, місцевих органів влади, інших держав
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