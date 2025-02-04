Зеленський підтвердив: пенсії в Україні стануть більшими - з якого числа

Очільник України пояснив, коли відбудеться індексація пенсій.

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Зеленський анонсував зміни в виплатах пенсій / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, фото: Офіс президента України

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Президент Зеленський анонсував підвищення пенсій

Індексація пенсій відбудеться з 1 березня

Індексацію пенсій в Україні проведуть вже навесні 2025 року. З 1 березня розпочнеться підвищення пенсійних виплат. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Важливо: уже готові на весну з індексацією пенсій, це буде з 1 березня", - казав Зеленський у вечірньому зверненні.

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За словами президента, попри фінансові складнощі, уряд знаходить кошти, щоб допомогти всім громадянам та українським виробникам.

Як пояснив Володимир Зеленський, було майже 13 млн заявок на "єПідтримку", і майже 13 млрд гривень виплачено українським сім’ям.

"Кількість учасників програми доводить її потрібність і потрібність аналогічних програм прямої підтримки людей. Є вже більш ніж 5 млн клієнтів програми "Національний кешбек" - це теж така кількість учасників, яка говорить сама за себе. Ми працюємо над тим, щоб збільшувати всі формати підтримки, які ефективні. І це буде - я дав відповідні доручення уряду", - додав Зеленський.

Пенсії в Україні - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, для українців запровадять накопичувальну пенсію. Під час роботи накопичувальної пенсійної системи частина відрахувань громадян йде на адміністративні витрати.

Що цікаво, українці можуть збільшити розмір своєї пенсії самотужки. Для отримання пенсії за віком "з відстрочкою" потрібно надати звернення до Пенсійного фонду.

А от деяким українцям виплату пенсій можуть припинити. Рішення може прийняти Пенсійний фонд або суд - на такий крок є 8 підстав.

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Що таке Пенсійний фонд України? Пенсійний фонд України — центральний орган виконавчої влади, що здійснює керівництво та управління солідарною системою загальнообов'язкового державного пенсійного забезпечення, проводить збір, накопичення та облік страхових внесків, призначає пенсії та готує документи для їх виплати, забезпечує своєчасне і в повному обсязі фінансування та виплату пенсій, пенсій за особливі заслуги перед Україною, допомоги на поховання, інших соціальних виплат, повідомляє "Вікіпедія".

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