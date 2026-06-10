Депутати підтримали закон про підвищення зарплат поліцейським

Чи набере закон чинності, залежить від президента України.

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Грошове забезпечення правоохоронців зросте / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Що повідомив Клименко:

Депутати підтримали законопроєкт щодо підвищення виплат поліцейським

Нове грошове забезпечення планують виплачувати з початку наступного року

Законопроєкт направили на підпис президенту

Верховна Рада підтримала законопроєкт №6506-1, який посилює соціальні гарантії рятувальників та поліцейських. Про це повідомив очільник МВС України Ігор Клименко.

За його словами, 269 народних депутатів підтримали документ. Він передбачає встановлення мінімального рівня грошового забезпечення на рівні 10 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, оновлену систему надбавок за вислугу років та структуру виплат.

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ВРУ / Інфографіка: Главред

Як зміняться виплати поліцейським та рятувальникам

Тобто, станом на 2026 рік грошове забезпечення становитиме понад 33 тисяч гривень, тоді як раніше мінімальний рівень становив близько 17 тисяч гривень.

"ДСНС та Нацполіція щодня працюють в безперервному режимі в умовах війни: ліквідовують наслідки російських обстрілів, евакуюють людей, гасять пожежі, документують воєнні злочини, забезпечують правопорядок і рятують життя. Держава має забезпечити їм гідний рівень грошового забезпечення... Вдячний народним депутатам, першочергово з Комітету з питань правоохоронної діяльності, за підтримку", - додав Клименко.

Після голосування в ВРУ документ направили на підпис президенту України. Набути чинності акт має з 1 січня 2027 року.

Коли українцям очікувати зростання зарплат

Главред писав, що за даними Кабміну, протягом наступних трьох років в Україні очікується поступове зростання середньої заробітної плати до понад 44 тисяч гривень.

Документ передбачає два можливі сценарії розвитку економіки, які відрізняються темпами інфляції та динамікою зростання доходів населення. За першим, більш оптимістичним сценарієм, середня номінальна заробітна плата (брутто) зросте з 35 010 грн у 2027 році до 39 362 грн у 2028-му і досягне 44 083 грн у 2029 році.

Зарплати в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що середня зарплата у Житомирській області у квітні 2026 року зросла до 24 162 грн, піднявшись на 2,1% порівняно з березнем. Показник перевищив мінімальну зарплату у регіоні більш ніж у 2,8 раза.

Раніше стало відомо, що у квітні 2026 року середня заробітна плата на Тернопільщині зменшилася на 4,4% порівняно з березнем і становила 22 490 гривень.

Напередодні повідомлялося, що у Черкаській області продовжує зростати рівень заробітних плат. У квітні 2026 року середня номінальна зарплата штатних працівників регіону перевищила 25 тисяч гривень, продемонструвавши помітне зростання порівняно з попереднім місяцем

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Про персону: Ігор Клименко Ігор Володимирович Клименко - державний український діяч, міністр внутрішніх справ України з 7 лютого 2023 року (виконував обов'язки з 18 січня до 7 лютого), з 2019 до 2023 року - голова Національної поліції України, повідомляє "Вікіпедія".

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