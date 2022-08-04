Запуск накопичувальної пенсії залежить від кінця війни: у Мінсоцполітики назвали можливі терміни

У Мінсоцполітики назвали можливі терміни запуску накопичувальної системи пенсій/ УНІАН / ua.depositphotos.com

Якщо в наступному році війна між Росією і Україною закінчиться, то вже з 2024 року чиновники будуть запускати накопичувальну пенсійну систему. Про це розповіла міністр соціальної політики Оксани Жолнович в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

"Якщо дасть Бог і в наступному році її (війну, - Главред) закінчимо, то ми вже з 2024 року можемо починати запускати накопичувальну систему. Це буде начебто пілотного проекту, який не сильно ризикований, який не спричинить для людини втрату великих коштів, і де першим оператором буде Державний накопичувальний банк, і ми зможемо більшою мірою прогарантувати їх заощадження", - сказала вона.

Як каже Жолнович, так, як зараз накопичувальна система прописана, то вона не зможе створити для людини великого накопичення. Але дасть можливість йому потроху запускати всі процеси заробляння коштів.

"Але я теж не буду в дуже райдужному світлі все описувати, тому що не весь обсяг необхідних завдань залежить від Міністерства соціальної політики. Подати законопроект з відсотком вирахування-найпростіше, що може бути. І той закон, який зараз поданий зі зменшеннями ПДФО, я вважаю, є грамотним варіантом початку. Друге дуже важливе завдання-зберегти гроші, щоб вони мали можливість бути виплаченими, коли людина досягне пенсійного віку, примножити їх, принаймні, на рівень інфляції", - підсумувала Жолнович.

Нагадаємо, раніше представники ПФУ розповіли, що після досягнення пенсійного віку пенсія українцям призначається навіть у тому випадку, якщо люди були змушені покинути Україну через російсько-українську війну.

Трохи пізніше міністр соціальної політики Марина Лазебна заявила - до кінця воєнний стан в Україні автоматично продовжать виплату всіх допомог - і соціальних допомог, і субсидій.

Як каже чиновниця, в цей час в Україні соцдопомогу в різних розмірах отримують приблизно 6 мільйонів чоловік. Ще близько 11 мільйонів чоловік, згідно з даними Пенсійного фонду, отримують пенсії.

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