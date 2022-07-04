ПФУ почав платити підвищені пенсії за липень: коли українці зможуть отримати гроші

ПФУ почав платити підвищені пенсії за липень / ua.depositphotos.com

Український Пенсійний фонд, який нещодавно оновив порядок подання відомостей про трудовий стаж, вже розгорнув повноцінне фінансування виплат пенсій за липень нинішнього року. Про це повідомили представники відомства.

В установі зазначають, що станом на 3 липня на пенсійні виплати спрямовано 4,3 млрд гривень, у тому числі 2,7 млрд гривень — на виплату пенсій через Державну компанію "Укрпошта", а 1,6 млрд гривень — через уповноважені банки.

При цьому, як кажуть в Пенсійному фонді, починаючи з 4 липня виплати будуть йти в стандартному графіку — причому в ті ж самі дні, За якими вони надходили на рахунки і в попередні місяці.

"Виплата і доставка пенсій за липень буде здійснюватися згідно із законодавством, починаючи з 4 липня", — розповіли чиновники ПФУ.

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Нагадаємо, раніше представники ПФУ розповіли, що після досягнення пенсійного віку пенсія українцям призначається навіть у тому випадку, якщо люди були змушені покинути Україну через російсько-українську війну.

Трохи пізніше міністр соціальної політики Марина Лазебна заявила до кінця воєнний стан в Україні автоматично продовжать виплату всіх допомог - і соціальних допомог, і субсидій.

Як каже чиновниця, в цей час в Україні соцдопомогу в різних розмірах отримують приблизно 6 мільйонів чоловік. Ще близько 11 мільйонів чоловік, згідно з даними Пенсійного фонду, отримують пенсії.

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