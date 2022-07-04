ПФУ почав платити підвищені пенсії за липень: коли українці зможуть отримати гроші

У Пенсійному фонді України конкретно, чітко і лаконічно відповіли на питання про терміни виплати збільшених пенсій українцям за липень нинішнього року.
Український Пенсійний фонд, який нещодавно оновив порядок подання відомостей про трудовий стаж, вже розгорнув повноцінне фінансування виплат пенсій за липень нинішнього року. Про це повідомили представники відомства.
В установі зазначають, що станом на 3 липня на пенсійні виплати спрямовано 4,3 млрд гривень, у тому числі 2,7 млрд гривень — на виплату пенсій через Державну компанію "Укрпошта", а 1,6 млрд гривень — через уповноважені банки.
При цьому, як кажуть в Пенсійному фонді, починаючи з 4 липня виплати будуть йти в стандартному графіку — причому в ті ж самі дні, За якими вони надходили на рахунки і в попередні місяці.
"Виплата і доставка пенсій за липень буде здійснюватися згідно із законодавством, починаючи з 4 липня", — розповіли чиновники ПФУ.
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Нагадаємо, раніше представники ПФУ розповіли, що після досягнення пенсійного віку пенсія українцям призначається навіть у тому випадку, якщо люди були змушені покинути Україну через російсько-українську війну.
Трохи пізніше міністр соціальної політики Марина Лазебна заявила до кінця воєнний стан в Україні автоматично продовжать виплату всіх допомог - і соціальних допомог, і субсидій.
Як каже чиновниця, в цей час в Україні соцдопомогу в різних розмірах отримують приблизно 6 мільйонів чоловік. Ще близько 11 мільйонів чоловік, згідно з даними Пенсійного фонду, отримують пенсії.
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