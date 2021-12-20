Старт накопичувальної пенсійної системи: коли ухвалять законопроєкти, розповіли у Раді

Законопроєкти для запуску накопичувальної пенсійної системи ВР планує ухвалити у 2022 році / УНИАН

Пакет законопроєктів, який дозволить запустити в Україні накопичувальну пенсійну систему, Верховна Рада планує ухвалити у 2022 році.

У згаданому пакеті – 5-6 законопроєктів. Про це повідомив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, пише "Інтерфакс-Україна".

"...Зараз команда має пережити подібне – великий бій за пенсійну реформу, за накопичувальну пенсію. Про неї говорять уже 20 років, але жодного закону не ухвалили. Ми плануємо її запустити", – зазначив народний депутат.

Нардепи раніше уже внесли до Верховної Ради доопрацьовану версію законопроекту №2683. Згідно з документом, планується запровадити обов'язковий накопичувальний рівень пенсійної системи. Він передбачає, що з 2023 року громадяни сплачуватимуть обов'язкові накопичувальні внески.

"Людям відкриють персональні рахунки, до яких вони отримають доступ. На ці рахунки впадуть якісь гроші від держави. І тут постане питання, як ці гроші захищати від інфляції", – зазначив Арахамія.

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За його словами, спочатку людям нададуть можливість компенсувати інфляцію, наприклад, через облігації внутрішньої державної позики (ОВДП).

"А згодом громадяни зрозуміють, що гроші, якими вони оперують, можна вкладати в якісь інші проєкти. І це буде вже свідомий вибір", – сказав нардеп.

Раніше повідомлялося, що з 1 січня 2022 року піти на пенсію 60-річним стане складніше. Знову будуть змінені вимоги до страхового стажу для виходу на пенсію.

Також раніше Главред розповідав, що в Україні у жінок похилого віку можуть виникнути проблема з пенсіями. Це стосується тих, кому потрібно підтвердити дівоче прізвище.

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