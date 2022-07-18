Деяких українців чекає "зрівнялівка" пенсій : експерт назвала умову / УНІАН / ua.depositphotos.com

Пенсії для деяких категорій українців можуть бути зрівняні - в тому випадку, якщо розв'язана російським диктатором Путіним повномасштабна війна проти України затягнеться надовго. Про це повідомляє портал "На пенсії" з посиланням на думку керівниці Інституту демографії та соцдосліджень Елли Лібанової.

Як каже вона, українські чиновники все одно будуть знаходити необхідні гроші для виплат непрацездатному населенню ‒ навіть якщо доведеться брати з державної скарбниці безпосередньо, а не брати з коштів Пенсійного фонду.

"Держава в XXI столітті не може допустити, щоб непрацездатна людина голодувала", — говорить Лібанова.

Водночас, демограф вважає - у разі затягування війни більшість пенсій, які виплачуватимуться за солідарною системою, можуть зрівнятися. І, відповідно, матимуть лише невелику відмінність. Як говорить Лібанова, це може статися, якщо доведеться зупинитися на забезпеченні виключно основних потреб пенсіонерів.

Але поки журналісти і експерт кажуть - панікувати поки рано, адже зараз в Україні пенсії виплачуються вчасно. Більш того, навіть проводяться раніше заплановані підвищення виплат.

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Нагадаємо, раніше представники ПФУ розповіли, що після досягнення пенсійного віку пенсія українцям призначається навіть у тому випадку, якщо люди були змушені покинути Україну через російсько-українську війну.

Трохи пізніше міністр соціальної політики Марина Лазебна заявила - до кінця воєнний стан в Україні автоматично продовжать виплату всіх допомог - і соціальних допомог, і субсидій.

Як каже чиновниця, в цей час в Україні соцдопомогу в різних розмірах отримують приблизно 6 мільйонів чоловік. Ще близько 11 мільйонів чоловік, згідно з даними Пенсійного фонду, отримують пенсії.

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