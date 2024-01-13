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За які вчинки клієнтів Приватбанк блокує рахунки: чого категорично не можна робити

Дмитро Відоменко
13 січня 2024, 16:00
Клієнт ПриватБанку, який не оновив персональні дані, втратив доступ до свого рахунку - банк в односторонньому порядку розірвав договір.
За які вчинки клієнтів Приватбанк блокує рахунки: чого категорично не можна робити
За які вчинки клієнтів Приватбанк блокує рахунки? / коллаж УНИАН

Клієнт Приватбанку, який проігнорував прохання оновити персональні дані, втратив доступ до свого рахунку - фінустанова в односторонньому порядку ухвалила рішення розірвати договір. На такий стан речей поскаржився клієнт на спеціалізованому форумі Мінфін.

"27 грудня в Приват24 з'явилося спливаюче повідомлення, що потрібно пройти актуалізацію даних і кнопка "Нагадати пізніше". Термінів, коли це потрібно зробити, звісно, не було. Через дію актуалізувати не вдалося (сталася помилка). Вирішив сходити у відділення з Нового року і пройти цю актуалізацію. Але 1 січня Приватбанк привітав із Новим Роком розірванням договору в односторонньому порядку без можливості оскаржити це рішення", - сказав він.

Представники Приватбанку пояснили - розірвати договір вони мали право.

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"При розірванні ділових відносин надається можливість переказу залишків в інший банк. Для перерахування ваших коштів на рахунках, вам або вашому представнику необхідно звернутися в будь-яке відділення банку", - зазначили у фінустанові.

Як перевіряють рахунки українцівКожен банк зобов'язаний знати свого клієнта. Під час оформлення рахунку клієнт заповнює анкету: вказує свій майновий стан, розмір зарплати, додаткові доходи тощо. Потім діє ризик-орієнтований підхід.

Обов'язково мають бути перевірені:

  • операції з перевищенням суми 400 тисяч грн;
  • операції за участю публічних діячів (депутатів усіх рівнів, чиновників);
  • фізособи-підприємці (у просторіччі "ФОП"), які зареєстровані за останні три місяці;
  • ті, хто часто робить перекази за кордоном, обмінює банкноти.

Однак запідозрити порушення і заблокувати можуть практично будь-який переказ, кажуть експерти. Якщо зарплата клієнта, наприклад, становить 10 тисяч грн на місяць, а він щодня переказує (або отримує) тисячі гривень, то банк може вважати такі операції сумнівними.

Проблеми в українців з ПриватБанком

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що ПриватБанк заблокував рахунки клієнта, вимагаючи ідентифікувати особу. Чоловік назвав такі дії знущанням, оскільки всі його дані відомі співробітникам банку.

Також повідомлялося, що клієнт ПриватБанку зіткнувся з проблемою - разом з курсом долара у нього підвищувалися відсотки по кредиту. Чоловік розповів, що у нього був валютний кредит в банку на покупку авто під заставу цього авто. В результаті транспортний засіб йому довелося повернути банку.

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Приватбанк банківські рахунки
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