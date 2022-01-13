Запровадження "карток на їжу": українцям пояснили, в чому підступ

В Україні можуть запровадити чеки на продукти / УНІАН

Пропозиція про запровадження в Україні продуктових чеків є популістським рішенням, яким влада прагне підмінити реальне підвищення соціальних стандартів, заявив експерт Українського центру аналітики та безпеки Ігор Гуськов.

Як пояснив він в ефірі каналу Україна 24, українські пенсіонери є найбільш незахищеними верствами населення і їм більше потрібна не адресна допомога, а підвищення пенсій.

Експерт каже, що влада посилається на досвід США, де існують відповідні програми, проте вони упускають момент того, що там і без карток - високий рівень соціального захисту.

Як приклад експерт навів історію свого батька, військового пенсіонера, який кілька років домагається виконання Пенсійним фондом судового рішення про підвищення пенсій. У той час як для Америки така ситуація була б нонсенсом, говорить він.

"Я йшов сюди, спілкувався з дуже близькою людиною - моїм батьком. 76 років, військовий пенсіонер протягом двох років домагається виконання Пенсійним фондом рішення суду про підняття пенсій. Ви уявляєте таку ситуацію в Сполучених Штатах? І мені батько як військовий пенсіонер каже банально просто – не потрібно ніяких продуктових карток, дайте те, що ми заробили. Дайте те, що держава зобов'язана віддати в рамках соціального захисту", – підкреслив фахівець.

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Нагадаємо, раніше радник президента Олег Устенко повідомив, що показник інфляції в 2022-му може досягти 10%. При цьому Офіс президента розглядає сценарій зростання споживчих цін на рівні до 7%, а також введення чеків на продукти.

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