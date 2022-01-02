Злетять на 50%: які продукти різко подорожчають у 2022 році

супермаркет, Продукти, магазин / УНІАН

Ціни на продукти в Україні у 2022 році продовжать зростати. Як повідомляють експерти, якщо порівнювати ціни на картоплю, моркву, буряк, цибулю, капусту станом на листопад 2021 року з кінцем 2020-го, то окремі позиції борщу вже додали в ціні 50%, окремі інгредієнти подорожчали на третину.

"Якщо проаналізувати перші місяці календарного року, стає очевидним, що фактор зниження пропозиції завжди працює проти споживача і в другій половині сезону ціни ростуть", - йдеться у статті zn.ua.

Як подорожчав буряк за рік:

січень 2021 року - 6,4 грн / кг,

травень - 10,67,

Червень - 17,65 грн/кг.

грудень - 12-15 грн/кг.

Картоплю в магазинах в даний час можна купити плюс-мінус від 10 до 20 грн за кг.

Ціни на соняшникову олію

Генеральний директор асоціації Укроліяпром Степан Капшук каже, що різкого стрибка цін на олію соняшникову (як це було у 2020 році) очікувати не варто, проте звернемо увагу, що 80% у собівартості олії - сировина, тобто соняшник.

У минулому сезоні ціна соняшнику стрибнула з 8 тис. грн/т до 24 тис. грн.

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У сезоні 2021/2022 ціна стартувала з 15 тис.за тонну, піднялася до 20 тис., потім трохи відкотилася. Станом на середину грудня соняшник в Україні можна було купити по 18500 грн/т, EXW. Щоб отримати тонну олії необхідно 2,5 тонни соняшнику.

За словами експертів, до Великодня 2022 ціни зростатимуть на яйця, хліб та інші продукти.

Як зросли ціни на продукти за останні роки:

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Раніше експерти прогнозували, що в Україні продовжить дорожчати хліб - вартість продукту буде збільшуватися приблизно на 1,5% на місяць. Також в країні зростуть ціни на цукор. Подорожчає також соняшникова олія і курячі яйця.

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