Ціни на продукти злетять: українці дізналися сумний прогноз нового подорожчання

У разі, якщо держава не зможе постачати дешевий газ виробникам соціальних товарів, ціни на продовольство і інші товари в Україні різко зростуть, розповів кандидат економічних наук Олександр Хмелевський.

В інтерв'ю Фактам він підкреслив, що вже зараз мільйони жителів України не можуть собі дозволити повноцінне харчування, то нове зростання цін може призвести до голоду.

"Вже зараз імпортні товари, в тому числі і продукти харчування, захоплюють український ринок. Але для закупівлі імпорту потрібна іноземна валюта. Поки виручають іноземні кредити і перекази заробітчан. Але при різкому зростанні імпорту нас чекає девальвація гривні і, отже, зростання цін на імпортні товари. Тому повністю витіснити українську продукцію імпорту не вдасться", - стверджує експерт.

У той же час він упевнений в тому, що тільки встановлення повного державного контролю над енергетичним сектором, відмова від ринкового формування цін, скасування зеленого тарифу, відновлення вугільної промисловості, розвиток атомної енергетики, нарощування власного видобутку газу дозволять забезпечити енергетичну незалежність країни і низькі ціни на енергоносії.

"Без таких жорстких заходів уникнути повного колапсу економіки та гуманітарної катастрофи не вдасться", — додав Хмелевський.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що, ціни на цукор і соняшникова олія в Україні у вересні в річному вираженні - порівняно з вереснем 2020 року – зросли на 88% і 71,7% відповідно.

У вересні в річному вираженні ціни на яйця зросли на 60,7%, хліб подорожчав на 17,2%, м'ясо – на 12,3%, макарони – на 10%.

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