УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Гроші

Ціни на продукти злетять: українці дізналися сумний прогноз нового подорожчання

7 січня 2022, 16:40

Нове зростання цін на продукти може призвести до голоду, не виключив Олександр Хмелевський.

Магазин, Продукти
/ ua.depositphotos.com

У разі, якщо держава не зможе постачати дешевий газ виробникам соціальних товарів, ціни на продовольство і інші товари в Україні різко зростуть, розповів кандидат економічних наук Олександр Хмелевський.

В інтерв'ю Фактам він підкреслив, що вже зараз мільйони жителів України не можуть собі дозволити повноцінне харчування, то нове зростання цін може призвести до голоду.

"Вже зараз імпортні товари, в тому числі і продукти харчування, захоплюють український ринок. Але для закупівлі імпорту потрібна іноземна валюта. Поки виручають іноземні кредити і перекази заробітчан. Але при різкому зростанні імпорту нас чекає девальвація гривні і, отже, зростання цін на імпортні товари. Тому повністю витіснити українську продукцію імпорту не вдасться", - стверджує експерт.

У той же час він упевнений в тому, що тільки встановлення повного державного контролю над енергетичним сектором, відмова від ринкового формування цін, скасування зеленого тарифу, відновлення вугільної промисловості, розвиток атомної енергетики, нарощування власного видобутку газу дозволять забезпечити енергетичну незалежність країни і низькі ціни на енергоносії.

"Без таких жорстких заходів уникнути повного колапсу економіки та гуманітарної катастрофи не вдасться", — додав Хмелевський.

Реклама

читайте такожРекордні ціни на сало: українців ошелешили захмарним подорожчанням

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що, ціни на цукор і соняшникова олія в Україні у вересні в річному вираженні - порівняно з вереснем 2020 року – зросли на 88% і 71,7% відповідно.

У вересні в річному вираженні ціни на яйця зросли на 60,7%, хліб подорожчав на 17,2%, м'ясо – на 12,3%, макарони – на 10%.

читайте такожСало по 500 гривень за кіло: киян шокували космічними цінами

Читайте ще:

viber
продукти харчування ціни на продукти
Зараз ви переглядаєте новину «Ціни на продукти злетять: українці дізналися сумний прогноз нового подорожчання». Інші економічні новини читайте в розділі «Гроші». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Великі гроші і фінансовий успіх: кому зі знаків крупно пощастить в рік ТиграВеликі гроші і фінансовий успіх: кому зі знаків крупно пощастить в рік Тигра Як залучити удачу і відлякати біду: прикмети на Різдво Христове 2022Як залучити удачу і відлякати біду: прикмети на Різдво Христове 2022 Коли колядують у 2022 в Україні: красиві колядки на Різдво ХристовеКоли колядують у 2022 в Україні: красиві колядки на Різдво Христове Вдома запанує гармонія: дешеве і перевірене добриво змусить фіалки цвісти цілий рікВдома запанує гармонія: дешеве і перевірене добриво змусить фіалки цвісти цілий рік Як приготувати ідеальну кутю на Різдво 7 січня: три дивовижні секретиЯк приготувати ідеальну кутю на Різдво 7 січня: три дивовижні секрети
17:44

16-поверхівку в Києві почали опалювати дровами: у мешканців немає вибору

17:33

Втратив багато крові: у Миколаєві підліток намагався себе вбити після сварки з рідними

17:24

Все обличчя обгризли собаки: у Дніпрі знайшли труп жінкиВідео

17:14

Найсмачніший і простий рулет з лаваша на сніданок: готувати всього 10 хвилинВідео

16:40

Ціни на продукти злетять: українці дізналися сумний прогноз нового подорожчанняВідео

Реклама
16:34

Чому ходити без шапки взимку шкідливо для тіла: коментар експертів

16:28

Намагалися лікуватися самі: на Львівщині за свята від коронавірусу "згоріла" ціла родинаВідео

16:11

Заворушення та сутички в Казахстані: у МВС відзвітували про вбитих та затриманихВідео

15:48

Різке подорожчання комуналки: названо рекордні цифри ЖКГ-тарифівВідео

15:39

"Очманіти, голос майже як у мами": виступ Ані Лорак з донькою зачарував фанів

15:37

Дональд Трамп запускає власну соцмережу у лютому

15:01

Перед смертю зґвалтували та намагалися спалити: під Дніпром знайшли оголене тіло жінки

14:58

На Прикарпатті авто злетіло з горба і "приземлилося" на дах житлового будинку

14:53

У Франції пригрозили РФ закрити Північний потік-2 у разі вторгнення в УкраїнуВідео

14:15

"Миротворців" ОДКБ у Казахстані очолить російський генерал, який керував захопленням КримуВідео

13:56

Лукашенко зібрався втягнути Україну в "союз" з РФ, Білоруссю і КазахстаномВідео

13:53

У США помер легендарний режисер фільмів "Останній кіносеанс" і "Маска"

13:22

У Раді спрогнозували терміни нової хвилі COVID-19 і назвали умову скасування карантинуВідео

13:05

Як в Україні підвищуватимуть пенсії у 2022 році: точні дати та суми

13:00

Гороскоп на завтра, 8 січня 2022: Близнюкам - здійснення бажань, Дівам - сімейні проблеми,Терезам - збільшення доходуВідео

Реклама
12:57

СБУ проводить перевірки у казахських активістів в Україні: у відомстві пояснили причинуВідео

12:42

Справа Порошенка: у ДБР відхрестилися від арешту активів двох каналівВідео

12:16

У Мін'юсті пояснили, чи можна отримати субсидію з боргами по аліментах

11:48

"Слуга" Тищенко насмішив українців: замість Різдва привітав з Великоднем

11:12

АТО у Казахстані: Токаєв дав наказ стріляти на ураження по демонстрантахВідео

10:48

Зеленський прямо з гори в Карпатах привітав українців з Різдвом

10:41

Любовний гороскоп на тиждень 10-16 січня: Овнам - небезпека для репутації, Ракам - розставання, Дівам - таємницяВідео

10:40

15-річний підліток прийняв пологи у матері: чим закінчилася дика історія на ВолиніВідео

10:38

Укрзалізниця запровадила новий збір: за що заплатять пасажириВідео

10:33

Вакарчук поділився рідкісним фото з мамою і молодшим братом

09:57

Болить горло: Комаровський пояснив, коли потрібно терміново бігти до лікаря

09:51

У Бердянську на Новий Рік однокласниці побили школярку на камеру

09:44

Українкам пообіцяли щомісячну доплату до пенсії: кому світить надбавкаВідео

09:34

Гороскоп на сьогодні, 7 січня 2022: Тільцям - збитки, Ракам -плітки, Водоліям - знаки доліВідео

09:07

У ніч перед Різдвом у Харкові знайшли мертве немовля в пакеті

09:05

"Успіх" Росії в Казахстані може погіршити позиції УкраїниПогляд

09:02

Які звички приносять бідність та розчаруванняВідео

09:00

Україна – головна страва у переговорному меню Заходу і Росії

08:49

В Україні ціни на соняшникову олію наздогнали вартість оливковоїВідео

08:10

У Казахстані проводять операцію антитерор, оголошено червоний рівень небезпеки: Токаєв зробив заявуВідео

Реклама
07:45

На росіян чекає фіаско у "переговорах" зі США, і не через УкраїнуПогляд

07:12

Температурні гойдалки, тумани і сильний вітер: синоптик передрік "примхливий" січень в Україні

06:47

Казахські урокиПогляд

06:45

"Підірве єдність європейських союзників": у Держдепі пояснили, чому не підтримують санкції проти СП-2

06:33

Якщо боротьба з олігархами у 2022 році провалиться, це доб'є рейтинг ЗеленськогоПогляд

06:10

Знайти корисний цукор і пережити "ломку": як позбутися залежності від солодкого

06:04

Затемнення в 2022 році: коли відбудуться і як вони можуть вплинути на достаток і благополуччяВідео

05:38

Вдома запанує гармонія: дешеве і перевірене добриво змусить фіалки цвісти цілий рікВідео

04:35

Як використовувати лимонну кислоту не за призначенням: 3 найкорисніших лайфхака

03:49

Фінансовий гороскоп на тиждень 10-16 січня: Левам – везіння, Скорпіонам - пограбування, Водоліям - таємницяВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти