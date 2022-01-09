У Зеленського заговорили про "талони" на продукти: кому дістануться чеки

В Україні можуть ввести продуктові чеки / УНІАН

В Україні можуть піти на антикризові заходи і ввести програму "продуктових чеків".

Як зразок для наслідування обрані американські food stamps, розповів радник президента Олег Устенко в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

За його словами, чеки не можна перетворити на гроші, але можна обміняти на продовольчі товари. Поширювати "продуктові чеки" передбачається з використанням системи Дія.

Крім того, влада прораховує варіанти компенсації витрат на продукти за допомогою виплати на віртуальну карту за аналогією з "ковідною тисячею", пояснив радник президента.

"Це можуть бути і додаткові виплати для компенсації зростання цін, і введення food stamp в системі дія — так званих продуктових чеків, як це практикується в США. Але це антикризові заходи, які можуть впроваджуватися за необхідності", — додав Устенко.

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Раніше експерти прогнозували, що в Україні продовжить дорожчати хліб - вартість продукту буде збільшуватися приблизно на 1,5% на місяць. Також в країні зростуть ціни на цукор. Подорожчає також соняшникова олія і курячі яйця.

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