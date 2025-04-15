ВРУ підтримала законопроєкт щодо обмеження виплат працюючим пенсіонерам: деталі

Якщо законопроєкт приймуть, прокурори та ще кілька категорій пенсіонерів не отримуватимуть пенсії до звільнення.

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Незабаром до зарплат прокурорів і правоохоронців можуть застосовувати однаковий підхід / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНІАН

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ВРУ проголосувала у першому читання законопроєкт щодо пенсій прокурорів

Пенсії не будуть виплачувати не усім, хто має праву на спецпенсію

Кабмін має розробити єдиний підхід до зарплат правоохоронцям і прокурорам

15 квітня Верховна Рада України проголосувала у першому читанні законопроєкт №12278 про пенсійне забезпечення працівників прокуратури, який напередодні був допрацьований.

Якщо законопроєкт підтримають надалі, то в Україні відбудуться певні зміни. Мова йде про пенсії прокурорів за вислугу років, які будуть нараховуватися лише після звільнення з відповідних посад.

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Крім цього пенсії під час роботи на посаді, яка дає право на спецпенсію, не виплачуватимуться у випадку, якщо особа не має права на пенсію за загальним законом. Якщо право у такої особи буде, то пенсію їй надаватимуть за загальними правилами.

Законопроєкт також передбачає, що прокурори з інвалідністю отримуватимуть пенсію згідно із Законом про загальнообов’язкове пенсійне страхування.

Важливо зауважити, що у випадку прийняття законопроєкту Пенсійний фонд набуде статусу центрального органу виконавчої влади зі спецстатусом, а Камбін отримує доручення до кінця 2025 року розробити єдиний підхід до зарплат прокурорів і правоохоронців.

Виплата пенсій в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що планова індексація пенсій у березні призвела до підвищення виплат на 9,5%. Так, середній розмір пенсії з початку 2025 року зріс на 552,06 гривні до 6 341,11 гривні.

Згодом стало відомо, що найвищі середні пенсії зафіксовано у Києві — 8 708,03 грн, Донецькій області — 7 813,93 грн, Луганській — 7 314,01 грн, та Дніпропетровській — 7 081,93 грн.

Раніше повідомлялося, що освітяни та медичні працівники, які не виходять на дострокову пенсію за вислугою років, можуть отримати одноразову виплату. Її розмір дорівнює десятикратному розміру щомісячної пенсії.

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Що таке Верховна Рада України? Верховна Рада України (ВРУ) — єдиний законодавчий орган державної влади України, який має колегіальну будову та складається з 450 народних депутатів України, обраних терміном на п'ять років на основі загального, рівного та прямого виборчого права шляхом таємного голосування, пише Вікіпедія.

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