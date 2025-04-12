Пенсії в Україні зросли майже на 10%: скільки платитимуть у квітні

В Україні також збільшилась кількість пенсіонерів.

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Якою буде пенсія у квітні / колаж: Главред, фото: УНІАН

Коротко:

Після індексації пенсії підвищили на 9,5%

Середній розмір пенсії зріс до 6 341,11 гривні

Планова індексація пенсій у березні призвела до підвищення виплат на 9,5%. Про це відомо з даних ПФУ.

Так, середній розмір пенсії з початку 2025 року зріс на 552,06 гривні або на 9,5% до 6 341,11 гривні.

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Порівняно з розміром пенсій рік тому (у квітні 2024 року) пенсії зросли на 10,4%.

Водночас, споживчі ціни в березні 2025 року були на 14,6% вищими, ніж рік тому. Таким чином, реальна пенсія скоротилася приблизно на 4%.

Крім того, за даними ПФУ, кількість пенсіонерів в Україні на 1 квітня 2025 року становила 10 343 630 осіб. Це на 12 255 осіб більше, ніж на початку року (10 331 375 осіб).

Які документи треба подати для виходу на пенсію / Інфографіка: Главред

Пенсії в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, в Україні категорія громадян має можливість дострокового виходу на пенсію. Цим правом можуть скористатися багатодітні матері.

Відомо, що після перерахунку пенсія може як зрости, так і зменшитися, оскільки враховується не лише додатковий стаж, а й рівень заробітку. Якщо пенсіонер у останні роки отримував нижчу зарплату, це може знизити коефіцієнт доходу і, відповідно, трохи зменшити виплати.

Водночас, найменша пенсія в Україні визначається соціальною пенсією, яку можуть отримати люди без достатнього стажу роботи або ті, хто не працював.

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Пенсійний фонд України (ПФУ) Пенсійний фонд України - центральний орган виконавчої влади, який здійснює управління соціальною системою загального обов'язкового державного пенсійного страхування; проводить збір, акумуляцію та облік страхових внесків; призначає пенсії і готує документи щодо їх виплати; забезпечує своєчасне та в повному обсязі фінансування і виплату пенсій, соціальних виплат, що здійснюються відповідно до законодавства за рахунок Пенсійного фонду України; здійснює контроль за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду України; забезпечує виплату пенсій і соціальних виплат, здійснюваних відповідно до законодавства за рахунок Пенсійного фонду України; здійснює контроль за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду України; здійснює контроль за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду України.

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