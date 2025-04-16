Ціни пішли вгору перед Великоднем: в Україні дорожчає популярний продукт

Коротко:
- В Україні ростуть ціни на свинину
- Перед Великоднем ошийок в середньому коштує - 313 грн за кілограм
Перед Великоднем українцям доведеться витратити більше грошей на покупку популярного м'яса. Зокрема, в Україні зросли ціни на свинину. Про це свідчать дані моніторингу на порталі Мінфін.
Відтак, ошийок подорожчав на 47 гривень порівняно з березнем, і наразі середня його ціна в українських супермаркетах становить 313,57 грн за кілограм.
Вартість підчеревини зросла на 8 гривень за кілограм у порівнянні з минулим місяцем. Таким чином середня ціна в магазинах - 197,55 грн/кг.
Крім того, на Великдень лопатка свинини обійдеться українцям у середньому в 211,21 грн за кілограм.
А от шашлик зі свинини знизився в ціні. За кілограм в середньому доведеться заплатити 249,03 грн, це на 15 гривень менше, ніж минулого місяця.
Ціни на продукти - останні новини
Як писав Главред, в Україні напередодні Великодня ціни на буженину знизилися. М'ясний делікатес в українських супермаркетах коштує від 529,60 до 610,20 гривень за кілограм. Таким чином середня вартість буженини складає 571,45 гривень.
Крім того, за даними міністра аграрної політики та продовольства Віктора Коваля, в Україні за останні два тижні суттєво подешевшали курячі яйця категорії С1.
Тим часом популярні овочі подорожчали перед Великоднем. Зокрема, зростання вартості насамперед торкнулося торішньої капусти: її нижня цінова межа зросла з 42 до 44 гривень за кілограм. Також додала в ціні морква — з 25 до 27 гривень.
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