Два продукти стануть дешевшими: експерт сказав, що буде з цінами після Великодня

Після свята вартість продуктів не знизиться, але є деякі винятки, вважає економічний експерт.

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Великодній кошик здорожчав на 18% поріняно з минулим роком / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

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Чи знизяться ціни після свята

Скільки коштує великодній кошик у 2025 році

Ціни на великодній кошик в Україні зростають щороку. Відтак у 2025 році вартість традиційного набору продуктів на свято суттєво збільшилася на 18,1%. Економіст Григорій Кукуруза в ефірі телемарафону спрогнозував, чи знизяться ціни на продукти після Великодня, передає Главком.

За його словами, здорожчання набору продуктів для великоднього кошика не пов'язане з підвищеним попитом перед святом.

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При цьому він зазначив, що після свята вартість продуктів не знизиться, але є деякі винятки.

Він прогнозує, що ціни на сало та яйця все ж можуть впасти в ціні.

А от ціни на м'ясну продукцію збережуться на нинішньому рівні.

Нагадаємо, за розрахунками науковців Інституту аграрної економіки, у квітні 2025 року традиційні паска, яйця, домашня ковбаса, буженина, сало, вершкове масло, м’який і твердий сири, хрін та сіль обійдуться на родину з 4-х осіб близько 1663,26 грн, тобто на 17-18% дорожче.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні? / Інфографіка: Главред

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Як писав Главред, перед Великоднем українцям доведеться витратити більше грошей на покупку популярного м'яса. Зокрема, в Україні зросли ціни на свинину. Наприклад, вартість підчеревини зросла на 8 гривень за кілограм у порівнянні з минулим місяцем. Таким чином середня ціна в магазинах - 197,55 грн/кг.

Також популярні овочі подорожчали перед Великоднем. Зокрема, зростання вартості насамперед торкнулося торішньої капусти: її нижня цінова межа зросла з 42 до 44 гривень за кілограм. Також додала в ціні морква — з 25 до 27 гривень.

А от вершкове масло трохи подешевшало перед Великоднем. Наразі середня ціна пачки 180 г (72,5% жирності) — 117,25 грн проти 123 грн на початку квітня.

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Що відомо про Григорія Кукурузу? Григорій Кукуруза - економічний експерт. Партнер Ukraine Economic Outlook. Народився в місті Чернівці. Закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Також навчався у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича.

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