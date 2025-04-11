Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Економіка

Ціни полетіли вниз: популярний в Україні овоч неочікувано подешевшав на 26%

Анна Косик
11 квітня 2025, 11:57
1026
Попри здешевлення вітчизняних овочів, українці надають перевагу дорожчим екземплярам з Туреччини.
рынок, помидоры
На ринку українські помідори цьогоріч дешевші, ніж минулого року / Колаж: Главред, фото: pixabay

Основне:

  • Перші тепличні томати в Україні на 26% дешевші, ніж минулого року
  • Основну пропозицію на ринку України становить імпортний томат
  • Ціни на помідори в Україні коливаються в межах 70-110 гривень за кілограм

В Україні подешевшали вітчизняні помідори. Аналітики EastFruit повідомили, що перші партії тепличного томату українські комбінати зараз пропонують до продажу по 85-110 грн/кг.

Така вартість помідорів на 26% нижча, ніж перші партії цієї ж продукції у минулому році. Але перші великі партії овочі зможуть відвантажити не раніше кінця квітня.

відео дня

При цьому основна пропозиція на українському ринку становить саме імпортний помідор турецького виробництва. Його вартість значно менша, ніж томатів із місцевих теплиць.

"Ціни на імпортну продукцію озвучуються в діапазоні 70-80 грн/кг", - повідомили аналітики.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що на початку квітня середня вартість борошна складає 25,5 гривні за кілограм. Зараз вартість борошна становить 31,39 гривні. При цьому ціни на борошно в Україні продовжують зростати.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні
Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Інфографіка: Главред

Раніше стало відомо, що українські фермери змушені знижувати ціни на картоплю через надлишок продукції на ринку. Оптові ціни на картоплю в Україні опустилися до 15–25 грн/кг.

Напередодні повідомлялося, що в Україні стрімко зростають ціни на продукти харчування. Зокрема за останній рік найбільше зросли у ціні яйця. Як повідомив Держстат, яйця подорожчали на 44%.

Більше новин:

Проєкт EastFruit

EastFruit- це провідна міжнародна інформаційно-аналітична платформа бізнесу овочів і фруктів в країнах Східної Європи, Центральної Азії та Кавказу, з трьома мовними версіями новин та аналітики (Англійська, Українська, Російська) і аудиторією близько 100 тисяч читачів на місяць.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

помідори ціни на продукти новини України овочі
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
Українців попередили про ймовірність підвищення податків: у Раді назвали терміни

Українців попередили про ймовірність підвищення податків: у Раді назвали терміни

14:12Економіка
В НАТО попередили, що РФ може спровокувати всесвітнє відключення інтернету

В НАТО попередили, що РФ може спровокувати всесвітнє відключення інтернету

13:56Світ
В ТЦК у Луцьку знайшли мертвим голову ВЛК – що відомо

В ТЦК у Луцьку знайшли мертвим голову ВЛК – що відомо

13:31Україна
Реклама

Популярне

Більше
Шторм дуже затягується: коли закінчиться неймовірно сильна магнітна буря

Шторм дуже затягується: коли закінчиться неймовірно сильна магнітна буря

Повня у квітні принесе 3 знакам зодіаку грандіозні фінанси: кому пощастить 13 квітня

Повня у квітні принесе 3 знакам зодіаку грандіозні фінанси: кому пощастить 13 квітня

Маловідома сторінка історії: як раніше називали українців

Маловідома сторінка історії: як раніше називали українців

В Україні змінилися ціни на бензин, дизель та автогаз: яка ситуація на АЗС

В Україні змінилися ціни на бензин, дизель та автогаз: яка ситуація на АЗС

Будуть дуже сильні снігопади: названо точну дату потепління

Будуть дуже сильні снігопади: названо точну дату потепління

Останні новини

14:12

Українців попередили про ймовірність підвищення податків: у Раді назвали терміни

13:56

В НАТО попередили, що РФ може спровокувати всесвітнє відключення інтернету

13:54

Ціна продовжує летіти у прірву: в Україні стрімко дешевшає незамінний овоч

13:52

Що потрібно зробити в Лазареву суботу 12 квітня: прикмети і день ангела

13:49

Легендарна українська акторка розповіла про смерть чоловіка - що сталося

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

13:31

В ТЦК у Луцьку знайшли мертвим голову ВЛК – що відомо

13:26

За місяць після пропозиції про перемир'я РФ випустила по Україні 2200 дронів - МЗС

13:17

Від Порошенка вимагають відреагувати на слова його соратника, який схвалює вбивство росіянами українців та їх дітей

13:06

Британія таємно відправляла своїх військових в Україну: ЗМІ розкрили ціль місії

Реклама
13:02

Росія маніпулює перемовинами зі США: в ISW розповіли подробиці

12:52

Супертест на IQ: знайдіть 3 відмінності в картинках більярдиста за 23 секунди

12:50

Як тарифна війна позначиться на Україні: Золотарьов назвав головну небезпеку

12:45

Житлові субсидії призначають цілий рік: українцям назвали, на що розраховувати

12:40

Критичний рік: у Британії вийшли з заявою щодо війни в Україні

12:27

Системи ППО та ракети для Patriot: Німеччина оголосила про новий пакет допомоги

12:26

Які 3 щоденні звички призводять до появи плісняви вдома: як уникнути проблеми

12:19

Не Третя світова: до якої небезпеки призведуть мита Трампа щодо Китаю

12:05

РФ може укласти угоду з США до 9 травня: у Естонії бʼють на сполох

11:57

Ціни полетіли вниз: популярний в Україні овоч неочікувано подешевшав на 26%

11:56

Окупанти атакували житловий будинок на Житомирщині: подробиці

Реклама
11:53

Популярному американському акторові діагностували смертельне захворювання

11:46

"Це була пожежа": Тіна Кароль прийшла на шоу в сукні без "верху"

11:34

Мобілізація в Україні: експерт сказав, скількох чоловіків можуть призивати щодня

11:30

Американська кіноакадемія почне вручати "Оскар" у новій номінації

11:12

Україну засипало снігом у квітні: де заблоковані дороги, а люди без світлаФото

11:11

Курс долара на Великдень: прогноз змін на міжбанку та в обмінниках

11:07

Ворог може посилити наступ на Сумщині і Харківщині: військовий назвав терміни

11:07

Чи є російські військові на території Сумщини: що кажуть у місцевій владі

11:00

Вдарить сильне тепло: стала відома погода на Великдень

10:36

Спецпредставник Трампа летить у РФ для зустрічі з Путіним – про що говоритимуть

10:35

Китайський гороскоп на завтра 12 квітня: Зміям - зрив, Собакам - злість

10:34

Пюре буде набагато смачнішим: один інгредієнт додасть страві глибини

10:28

Речі стануть білосніжними: один простий засіб допоможе відбілити одяг від жовтизниВідео

10:16

"Будуть кошмарити сильніше": названо нові міста України, які потраплять під атаку РФ

10:02

"Дуже багато грошей": розкрилася правда про діяльність Потапа

09:59

Наступ вже почався: РФ хоче оточити великий обласний центр

09:49

У Держдепі США назвали головну тему переговорів із Росією

09:48

Вже з сьогоднішнього дня: водіїв чекають важливі зміни на дорогахФото

09:19

Що з'їсти на ніч для спокійного сну: ці продукти працюють краще за снодійне

09:15

Затія Трампа виходить з-під контролю: у світі вибухне нова війнаПогляд

Реклама
09:13

Гороскоп на завтра 12 квітня: Левам - щасливі моменти, Скорпіонам - радість

09:01

Як зробити золотисті яйця на Великдень: 2 найпростіші способи за 15 хвилинВідео

08:57

"Цвіль російського світу": Крістіну Орбакайте засудили в Литві

08:55

Військова допомога на $580 млн: Британія та Норвегія оголосять про новий пакет

08:43

Ситуація катастрофічна: росіяни "застрягли" на островах у дельті Дніпра

08:10

Яка головна мета потрясінь, які влаштовує Трамп?Погляд

07:38

РФ захопила Олександропіль і просунулася на кордоні з Дніпропетровщиною - DeepState

07:10

Треба знайти нуль серед літер "о": лише "геній головоломок" впорається за 5 секунд

07:02

Британія може відправити своїх військових в Україну на п'ять років - The Telegraph

06:49

Рожева повня-2025: чотири знаки зодіаку стануть справжніми щасливчиками

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Лайфхаки та хитрощі
Кімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвтоПрання
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Синоптик
Погода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні бурі
Цікаве
Спорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській області
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Великдень 2025
Страсна п'ятниця-2025: що можна і не можна робитиКоли Чистий четвер у 2025 році в УкраїніЗакуска на Великдень 2025, яка затьмарить будь-яку стравуЧи можна брати дітей на цвинтар
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти