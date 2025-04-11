Ціни полетіли вниз: популярний в Україні овоч неочікувано подешевшав на 26%

Попри здешевлення вітчизняних овочів, українці надають перевагу дорожчим екземплярам з Туреччини.

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На ринку українські помідори цьогоріч дешевші, ніж минулого року / Колаж: Главред, фото: pixabay

Основне:

Перші тепличні томати в Україні на 26% дешевші, ніж минулого року

Основну пропозицію на ринку України становить імпортний томат

Ціни на помідори в Україні коливаються в межах 70-110 гривень за кілограм

В Україні подешевшали вітчизняні помідори. Аналітики EastFruit повідомили, що перші партії тепличного томату українські комбінати зараз пропонують до продажу по 85-110 грн/кг.

Така вартість помідорів на 26% нижча, ніж перші партії цієї ж продукції у минулому році. Але перші великі партії овочі зможуть відвантажити не раніше кінця квітня.

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При цьому основна пропозиція на українському ринку становить саме імпортний помідор турецького виробництва. Його вартість значно менша, ніж томатів із місцевих теплиць.

"Ціни на імпортну продукцію озвучуються в діапазоні 70-80 грн/кг", - повідомили аналітики.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що на початку квітня середня вартість борошна складає 25,5 гривні за кілограм. Зараз вартість борошна становить 31,39 гривні. При цьому ціни на борошно в Україні продовжують зростати.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Інфографіка: Главред

Раніше стало відомо, що українські фермери змушені знижувати ціни на картоплю через надлишок продукції на ринку. Оптові ціни на картоплю в Україні опустилися до 15–25 грн/кг.

Напередодні повідомлялося, що в Україні стрімко зростають ціни на продукти харчування. Зокрема за останній рік найбільше зросли у ціні яйця. Як повідомив Держстат, яйця подорожчали на 44%.

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