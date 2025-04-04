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Росія втратить десятки мільярдів доларів: Трамп може сильно вдарити по РФ

Альона Вороніна
4 квітня 2025, 11:20оновлено 4 квітня, 12:01
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Такий крок Трампа може стати сильним ударом по економіці країни-агресорки Росії.
Росія втратить десятки мільярдів доларів: Трамп може сильно вдарити по РФ
Трамп може сильно вдарити по РФ/ колаж: Главред, фото: скрін з відео, facebook.com/WhiteHouse

Основні тези Іноземцева:

  • Якщо Трамп введе вторинні санкції на російську нафту, це сильно вдарить по РФ
  • Якщо ці заходи будуть вжиті, Росія втратить десятки мільярдів доларів
  • Негативна сторона в тому, що такі обмеження навряд чи будуть введені

Нещодавно президент США Дональд Трамп пригрозив російському диктатору Володимиру Путіну запровадженням вторинних санкцій на нафту. Якщо вони дійсно будуть запроваджені і матимуть наслідки, то, звичайно, це дуже небезпечне явище і це дуже вдарить по РФ.

Усе, що за останні роки було запроваджено проти Росії, серйозних ударів по РФ так і не завдало. Про це сказав доктор економічних наук, співзасновник Європейського центру аналізу та стратегій Владислав Іноземцев в інтерв'ю Главреду.

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Він зазначив, що усе, що сталося за останні роки – це лише закриття європейського ринку. Проте нафта – це біржовий товар. Якщо її продають до Індії, Китаю чи Пакистану, Росія зазнає збитків через знижки, але загалом це не критично. Для російського бюджету продаж нафти по 75 або по 65 доларів за барель – не найпринциповіший момент. Головне – зберігати обсяги постачань, і Путіну вдалося цього домогтися, сказав експерт.

"Обсяги постачань приблизно такі самі – зниження експорту становило близько 10-12% порівняно з 2021 роком. Тобто катастрофи немає. Захід не зміг створити серйозні перешкоди для торгівлі нафтою – ні через заборону страхування, ні через обмеження на перевезення. Ми бачили, що РФ було сформовано тіньовий флот, з'явилися фальшиві сертифікати, і до пори, до часу це сходило з рук", – сказав Іноземцев.

За його словами, якщо Трамп запровадить нові обмеження, він фактично поставить вибір перед країнами: або купувати російську нафту зі знижкою 25-30% (фактично запровадивши мито), або, якщо закупівлі відбуваються без знижки, втратити торгівлю зі США.

Іноземцев зазначив, що Туреччина, Індія, Китай не стануть бігти за російською нафтою, якщо це загрожує відсутністю торгівлі зі США.

"Тому, в принципі, якщо ці заходи будуть вжиті, Росія втратить десятки мільярдів доларів. Це буде сильний удар – напевно, найсильніший з часів арешту активів", – сказав експерт.

Трамп навряд чи впровадить вторинні санкції на російську нафту

Проте, за словами Іноземцева, на цьому позитивні моменти закінчуються. Негативна сторона в тому, що, на думку експерта, навряд чи президент США піде на такий крок.

Судячи з усього, Путін розлютив Трампа – так само, як свого часу це зробив Зеленський. Однак що з цього буде далі, поки що незрозуміло. Із Зеленським також був скандал і образи, але зараз усе налагоджується. Із Путіним у Трампа від самого початку були більш довірливі стосунки, хоча цілком ймовірно, що це лише самообман Трампа.

"Я б більше поставив на ймовірність того, що Трамп, образившись на Путіна, просто перестане займатися цією темою і залишить її на відкуп європейцям. Він може сказати: "Ну, хлопці, у вас там іде війна, ми далеко, нам це не цікаво. Ми намагалися, зробили все, що могли. Путін не хоче одного, Зеленський не хоче іншого. Розбирайтеся самі". Тому сумніваюся, що Трамп буде жорстко тиснути на Росію, особливо з урахуванням його поточних проблем, наприклад, в Ірані та на Близькому Сході. Чесно кажучи, я був би дуже радий, якби все сталося саме так. Але в мене великі сумніви, що це станеться", – підсумував Іноземцев.

Чи можуть США ввести вторинні санкції на російську нафту – що відомо

Як раніше повідомляв Главред, Трамп поставив Росії умову і пригрозив наслідками. США можуть запровадити проти Росії вторинні санкції, якщо Путін "не впорається зі своєю роботою", заявив президент США.

Проте кілька днів тому Трамп ввів мита для України та багатьох країн світу, а для РФ "забув" – у Білому домі пояснили позицію США. Під дію мит потрапили навіть віддалені та малонаселені території, такі як Токелау та Шпіцберген.

Також раніше стало відомо, яка ціна на нафту є критичною для РФ та чим це загрожує. Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко заявив, що зниження ціни на нафту нижче 50 доларів негативно вплине на Росію. За його словами, зниження в межах 50 доларів за барель виглядає реальним протягом наступних кількох місяців. Нижчі ціни на "чорне золото" невигідні США, оскільки це негативно вплине на американську нафтову галузь.

Також експерт розкрив прогноз "пекельних санкцій" проти РФ. Без нафти організм війни РФ проти України існувати не може, впевнений Володимир Омельченко.

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Хто такий Владислав Іноземцев

Владислав Леонідович Іноземцев (рос. Владислав Леонидович Иноземцев; нар. 10 жовтня 1968, Нижній Новгород, РРФСР, СРСР) — російський економіст, соціолог і політичний діяч. Доктор економічних наук, повідомляє Вікіпедія.

Автор понад 300 друкованих праць, опублікованих в Росії, Франції, Великій Британії та США, в тому числі 15 монографій (одна у співавторстві з Деніелом Беллом) чотири з яких перекладено англійською, французькою, японською та китайською мовами. Член наукової ради Російського ради з міжнародних справ (з 2011 до теперішнього часу), голова Вищої ради партії "Громадянська сила" (2012—2014).

У березні 2010 підписав звернення російської опозиції "Путін повинен піти". У червні 2011 року виступив на з'їзді партії "Правое дело" і запропонував "поставити в центр передвиборчої кампанії теми, які ніхто більше не посміє підняти і які дозволять консолідувати цільову аудиторію".

Прихильник євроінтеграції України навіть попри небажання ЄС швидко залучати Україну до своїх структури. Підтримує ідеї переведення суду найвищої інстанції з господарських справ в Україні до європейських судових інституцій, зокрема Суду справедливості ЄС, що має підвищити атрактивність України для світового капіталу. Також висуває ідеї більш тісного союзу Британії, України та Туреччини в Європі, країн поза межами ЄС.

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