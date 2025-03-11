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В Україні злетіли ціни: в НБУ розповіли, наскільки подорожчали продукти

Руслана Заклінська
11 березня 2025, 18:50
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За прогнозом НБУ, у найближчі місяці інфляція зростатиме, але в другому півріччі очікується її сповільнення.
В Україні злетіли ціни: в НБУ розповіли, наскільки подорожчали продукти
В Україні зросла інфляція / Колаж: Главред, фото: УНІАН, freepik.com

Коротко:

  • Рівень інфляції прискорився до 13,4% у річному вимірі
  • Продукти харчування подорожчали на 13%
  • НБУ прогнозує подальше зростання інфляції у найближчі місяці

Інфляція у лютому 2025 року зросла до 13,4% у річному вимірі. У місячному вимірі споживчі ціни підвищилися на 0,8%. Про це свідчать дані Державної служби статистики, йдеться у коментарі НБУ щодо рівня інфляції.

За даними Нацбанку, сирі продукти харчування подорожчали на 13%. Фрукти, борошно та крупи подорожчали через низький врожай минулого року. Ціни на м'ясо (свинину та курятину) і цукор наблизилися до рівня цін країн-партнерів через активний експорт.

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"Водночас подорожчання овочів дещо сповільнилося завдяки розширенню пропозиції за рахунок імпорту, надходженню нового тепличного врожаю та зниженню попиту на окремі позиції", - йдеться у повідомленні.

Вартість оброблених продовольчих товарів також зростала високими темпами, в лютому річна інфляція у цьому сегменті прискорилася до 16,7%. Як зазначають у Нацбанку, основними чинниками залишаються подорожчання продовольчої сировини, підвищення витрат підприємств на електроенергію, оплату праці та транспортні витрати.

"У результаті високими темпами дорожчали хліб і окремі хлібопродукти, олія, м'ясо та молокопродукти. Через зростання цін на світових ринках дорожчали окремі імпортні товари, зокрема сири, чай, кава й шоколад", - зазначили в НБУ.

Непродовольчі товари зростали в ціні відносно повільніше – до 4,4% у річному вимірі. Водночас вартість одягу та взуття залишалася нижчою, ніж у лютому минулого року.

Темпи зростання вартості послуг також незначно прискорилися і становили 14,3% у річному вимірі. Порівняно з січнем збільшилася вартість послуг у сфері охорони здоров’я, транспорту, зв’язку, відпочинку та культури. Натомість дорожчання послуг особистого догляду, страхових та фінансових послуг сповільнилося.

Ціни на пальне у лютому продовжили зростати і річна інфляція в цьому сегменті досягла 13,9%. Збільшення вартості автогазу стало головним чинником прискорення здорожчання пального, проте конкуренція серед АЗС, достатня пропозиція бензину та оптимізація логістики імпорту частково стримували цей процес.

"Інфляція зростатиме в найближчі місяці через подальший вплив гірших торішніх урожаїв та збільшення виробничих витрат підприємств на енергозабезпечення й оплату праці. Однак у другому півріччі вона має повернутися на траєкторію сповільнення завдяки вжитим НБУ заходам з посилення монетарної політики та поступовому вичерпанню впливу тимчасових чинників", - наголосили у Нацбанку.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Нагадаємо, в Україні змінилися ціни на овочі та фрукти. Морква подешевшала з 34 до 30 грн/кг, картопля – з 20 до 18 грн/кг. Водночас зросли ціни на томати (до 85-95 грн/кг), солодкий перець (до 170-190 грн/кг) і кабачки (до 100-120 грн/кг).

Також почав відчуватися дефіцит імпортних помідорів, що призвело до різкого зростання цін. Причина – скорочення імпорту з Туреччини, де несприятливі погодні умови знизили виробництво.

Як повідомляв Главред, в Україні протягом року спостерігалося суттєве зростання цін на молочні продукти, що стало наслідком скорочення виробництва молока та зменшення поголів'я корів, особливо в господарствах населення. За січень 2025 року виробництво молока скоротилося на 1,8% у порівнянні з минулим роком.

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Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

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