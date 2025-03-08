В Україні може знизитись ціна на два популярних продукти, але є нюанс

Вартість кормів впливає на кінцеву ціну молочних продуктів.

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Ціни на молочні продукти / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

Ціни на молочні продукти зросли за останній рік

В Україні знижується поголів'я корів

Однак, вартість вершкового масла та сирів може знизитися

Протягом останнього року в Україні відбувалося постійне зростання цін на молочні продукти. Споживча інфляція на ці товари зросла найбільше за рік. Про це повідомив аналітик Українського клубу аграрного бізнесу Максим Гопка у коментарі 24 Каналу.

За його словами, в Україні за січень 2025 року виробили 452,7 тисячі тонн молока, що на -1,8% менше, ніж в січні 2024 року.

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"Протягом останнього року поголів'я корів знизилося в господарствах населення на -9,7%, а в підприємствах на -1%. Тобто основне зниження поголів'я відбувається в господарствах населення, що прямо пропорційно впливає й на зменшення надоїв й на загальне виробництво", - наголосив він.

Експерт додав, що тенденція до зниження поголів'я продовжиться, проте воно буде не суттєвим, адже попит на українські молочні продукти залишається стабільним.

"Вартість вершкового масла та сирів може знизитися, тільки якщо ціни на молоко-сировину продовжать знижуватися й надалі, але збільшення вартості кормів, порівняно з минулим роком, підтримуватимуть ціни для виробників, а отже, й для кінцевих споживачів", – підкреслює Гопка.

Ціни на продукти - останні новини

Нагадаємо, як повідомляв Главред, в Україні почав відчуватися дефіцит помідорів, внаслідок чого імпортери підвищують ціни на цю продукцію.

Водночас, в Україні спостерігається зниження цін на картоплю. Причиною для цього став спад торговельної активності в цьому сегменті.

Крім того, на українському ринку фіксується поступове зниження цін на тепличні огірки. Головна причина — збільшення пропозиції продукту.

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Хто такий Максим Гопка Максим Гопка — аналітик, який працює в Українському клубі аграрного бізнесу. Він спеціалізується на дослідженнях у сфері аграрного сектору, аналізі ринків та трендів в аграрній економіці України.

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