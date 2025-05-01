Ціна летить у прірву: на українському ринку рекордно дешевшає популярний овоч

Падіння цін на тепличні огірки пояснюється сезонним збільшенням пропозиції на ринку.

https://glavred.net/economics/cena-letit-v-propast-na-ukrainskom-rynke-rekordno-desheveet-populyarnyy-ovoshch-10660922.html Посилання скопійоване

В Україні продовжують дешевшати огірки / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Ви дізнаєтеся:

Чому на українському ринку дешевшають огірки

Скільки тепер коштує кілограм популярного овоча

В Україні продовжує стрімко падати ціна на тепличні огірки через зростання пропозиції овоча на ринку. Про це повідомляють аналітики EastFruit.

Так, сьогодні українські тепличні комбінати вже продають огірок по 40-70 грн/кг ($0,96-1,69/кг), що в середньому на 12% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

відео дня

Аналітики зазначають, що виробники змушені знижувати відпускні ціни через збільшення пропозиції продукції на ринку на тлі стриманого попиту в цьому сегменті.

Крім того, виробники пояснюють, що з початком потепління на місцевих тепличних комбінатах дозрівання огірків помітно пришвидшилося. У результаті на ринку зросла пропозиція огірків.

Аналітики додають, що тепличний огірок в Україні станом на сьогодні пропонується в середньому на 29% дешевше, ніж за аналогічний період минулого року.

Ціни на продукти - останні новини

Як писав Главред, ціни на свинину в Україні суттєво виросли. Якщо ще минулого місяця свинну лопатку чи стегно в супермаркетах можна було придбати по акції за 150-160 грн/кг. З настанням сезону пікніків акцій поменшало, і українцям доведеться за такий продукт віддати не менше, ніж 200 грн/кг.

Також ціни на фрукти в Україні продовжують зростати. Абсолютними "рекордсменами" на ринку стали яблука, які піднялися у ціні за рік на 106,4%.

Крім того, член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин попередив, що найближчими місяцями в Україні очікується поступове підвищення цін на хліб.

Читайте також:

Що відомо про проєкт EastFruit? EastFruit- це провідна міжнародна інформаційно-аналітична платформа бізнесу овочів і фруктів в країнах Східної Європи, Центральної Азії та Кавказу, з трьома мовними версіями новин та аналітики (Англійська, Українська, Російська) і аудиторією близько 100 тисяч читачів на місяць.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред