Ціна летить у прірву: на українському ринку рекордно дешевшає популярний овоч

Ви дізнаєтеся:
- Чому на українському ринку дешевшають огірки
- Скільки тепер коштує кілограм популярного овоча
В Україні продовжує стрімко падати ціна на тепличні огірки через зростання пропозиції овоча на ринку. Про це повідомляють аналітики EastFruit.
Так, сьогодні українські тепличні комбінати вже продають огірок по 40-70 грн/кг ($0,96-1,69/кг), що в середньому на 12% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.
Аналітики зазначають, що виробники змушені знижувати відпускні ціни через збільшення пропозиції продукції на ринку на тлі стриманого попиту в цьому сегменті.
Крім того, виробники пояснюють, що з початком потепління на місцевих тепличних комбінатах дозрівання огірків помітно пришвидшилося. У результаті на ринку зросла пропозиція огірків.
Аналітики додають, що тепличний огірок в Україні станом на сьогодні пропонується в середньому на 29% дешевше, ніж за аналогічний період минулого року.
Ціни на продукти - останні новини
Як писав Главред, ціни на свинину в Україні суттєво виросли. Якщо ще минулого місяця свинну лопатку чи стегно в супермаркетах можна було придбати по акції за 150-160 грн/кг. З настанням сезону пікніків акцій поменшало, і українцям доведеться за такий продукт віддати не менше, ніж 200 грн/кг.
Також ціни на фрукти в Україні продовжують зростати. Абсолютними "рекордсменами" на ринку стали яблука, які піднялися у ціні за рік на 106,4%.
Крім того, член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин попередив, що найближчими місяцями в Україні очікується поступове підвищення цін на хліб.
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