В Україні сім'ям з дітьми видадуть по 7 тисяч грн: хто має право

Українці, які вимушено поміняли місце проживання (тимчасово переміщені особи), мають право на щомісячні виплати. Про це повідомляють представники Мінсоцполітики.
Загальний розмір виплат на трьох осіб (двоє дорослих і одна дитина) становить, кажуть чиновники, 7 тисяч грн.
Далі, кажуть у відомстві ‒ для того, щоб оформити довідки ВПО та отримання щомісячної допомоги на проживання документи можна подати особисто або ж зареєструватися онлайн. Допомога від держави на проживання всередині переміщеним особам надаватиметься щомісяця в розмірі:
- 2000 грн на дорослу людину;
- 3000 грн на дитину або людину з інвалідністю.
Для подачі заяви потрібні документи, що посвідчують особу та засвідчують реєстрацію особи в населеному пункті, який був окупований або тривають активні бойові дії. Подати заяву особисто можна:
- безпосередньо в ЦНАПі того населеного пункту, де знаходиться переселенець;
- через управління соціального захисту населення;
- через уповноважену особу виконавчого органу сільської, селищної, міської ради.
Крім того, заяву можна подати онлайн – через додаток "Дія". Для цього необхідно авторизуватися в додатку через BankID і вибрати послугу "допомога для ВПО". Причому там послуга буде комплексна-отримання довідки ВПО і виплати.
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