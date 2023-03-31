В Україні сім'ям з дітьми видадуть по 7 тисяч грн: хто має право

Українці-переселенці, кажуть у Мінсоцполітики, мають право на щомісячні виплати. Розмір виплати на трьох осіб становить 7 тисяч грн.

Українці, гривні / колаж фото УНІА

Українці, які вимушено поміняли місце проживання (тимчасово переміщені особи), мають право на щомісячні виплати. Про це повідомляють представники Мінсоцполітики.

Загальний розмір виплат на трьох осіб (двоє дорослих і одна дитина) становить, кажуть чиновники, 7 тисяч грн.

Далі, кажуть у відомстві ‒ для того, щоб оформити довідки ВПО та отримання щомісячної допомоги на проживання документи можна подати особисто або ж зареєструватися онлайн. Допомога від держави на проживання всередині переміщеним особам надаватиметься щомісяця в розмірі:

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2000 грн на дорослу людину;

3000 грн на дитину або людину з інвалідністю.

Для подачі заяви потрібні документи, що посвідчують особу та засвідчують реєстрацію особи в населеному пункті, який був окупований або тривають активні бойові дії. Подати заяву особисто можна:

безпосередньо в ЦНАПі того населеного пункту, де знаходиться переселенець;

через управління соціального захисту населення;

через уповноважену особу виконавчого органу сільської, селищної, міської ради.

Крім того, заяву можна подати онлайн – через додаток "Дія". Для цього необхідно авторизуватися в додатку через BankID і вибрати послугу "допомога для ВПО". Причому там послуга буде комплексна-отримання довідки ВПО і виплати.

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