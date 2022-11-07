В Україні впали ціни на яйця / pixabay.com, УНІАН

В Україні оптові ціни на яйця знизилися на 10%. Зниження цін відчують і споживачі.

Як розповів заступник Міністра аграрної політики Тарас Висоцький в ефірі телемарафону, ціни на яйця коливалися, зокрема, через підвищення попиту, скорочення поголів'я курей і виробництва яєць, пише ТСН.

"Дисбаланс з яйцями був пов'язаний з кількома факторами, включаючи дуже низький попит влітку. Багато українців потім повернулися додому і виникли цей дисбаланс. Виробники вже заклали істотне збільшення поголів'я, але цей процес триває до 5 місяців від закладки в процес, коли курка починає повноцінно нестися. Тому було зростання цін. Поки що роздрібні ціни залишаються високими, але оптові ціни вже на цьому тижні знизилися на 10%", - пояснив Висоцький.

Він запевнив, що зниження цін відчують і споживачі. Крім того, Висоцький стверджує, що згодом ціна взагалі повернеться в ринково обґрунтовану.

Як яйця в Україні стали золотими

В Україні дуже сильно подорожчали яйця, але це ще не найгірше. У 2023 році яйця і зовсім можуть зникнути з прилавків магазинів. Причини назвав власник агрохолдингу UkrLandFarming Олег Бахматюк.

За його словами, в даний час яйця несуть постарілі птахи, а продуктивність курки залежить від її віку. Так як вони не можуть забезпечувати необхідних обсягів, продукт різко подорожчав. Влітку птах несла 80%, а зараз-50%, і просто вмирає

Як повідомляв Главред, економічний оглядач Богдан Слуцький прогнозував, що до кінця року вартість яєць може зрости на 15-20% - до 100 грн за десяток.

Також ми писали, що в Україні всерйоз підвищаться ціни на продукти вже з початком осені нинішнього року, повідомив фінансовий аналітик і економіст Олексій Кущ.

За його словами, подорожчання продуктів відбудеться тому, зокрема, що в Україні тимчасово окупована частина Херсонської та Запорізької областей.

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