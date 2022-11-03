169 гривень за десяток: ціни на яйця в Україні б'ють рекорди

Ціни на яйця / pixabay

Ціни на яйця в Україні б'ють всі рекорди. Як повідомляє влада, ціни спробують стабілізувати.

Поголів'я курей в Україні планується збільшити на 35-40% (на 6,5 млн), щоб знизити ціни на яйця, сказав заступник Міністра аграрної політики і продовольства Тарас Висоцький.

За словами чиновника, зростання цін на яйця майже зупинилося і станом на 27 жовтня вартість десятка склала 60,1 грн.

Для зменшення ціни та її стабілізації виробники відновлюють поголів'я птиці і планують збільшити її на 6,5 млн. їх посадять до кінця року. З моменту посадки до початку повноцінного знесення яєць повинно пройти 150 днів (п'ять місяців). Тоді ж слід очікувати зниження цін до економічно обґрунтованих.

Ціни на яйця в Україні шокують

Якщо в серпні десяток яєць коштував близько 30-35 грн, у вересні близько 40-45 грн, то в жовтні їх вартість становить вже від 60 грн за 10 штук, а іноді ціна досягає позначки 80-90 гривень.

Деякі магазини підняли ціни до 169 гривень за 10 штук.

Так в Telegram Київ Info, в столичному магазині яйця продають за захмарними цінами.

Ціни на яйця мають яскраво виражену сезонність через значну частку домогосподарств у структурі виробництва, що становить практично половину всього обсягу.

Ціни на продукти

Раніше Главред писав, що в Україні всерйоз підвищаться ціни на продукти вже з початком осені нинішнього року, повідомив фінансовий аналітик і економіст Олексій Кущ.

За його словами, подорожчання продуктів відбудеться тому, зокрема, що в Україні тимчасово окупована частина Херсонської та Запорізької областей.

Експерти попередили українців, що взимку в магазинах будуть доступні всі продукти, однак ціни піднімуться ще більше.

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