В Україні різко зросла ціна на популярний овоч: скільки коштує зараз кілограм

Зменшення імпорту створило дефіцит, що не дозволяє повністю задовольнити попит споживачів.

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Ціна на огірок в Україні зросла / Колаж: Главред, фото: pixabay.com, УНІАН

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Ціни на тепличні огірки знову зросли

Дефіцит створює зменшення імпорту

В Україні після попереднього зниження знову зросли ціни на тепличні огірки.

Аналітики проєкту EastFruit повідомляють, що наразі тепличні огірки реалізуються за оптовими цінами від 90 до 120 грн/кг ($2,19–2,92/кг), залежно від сорту, якості та обсягу партії.

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Чому зросла ціна на огірки?

Основною причиною подорожчання стало зменшення пропозиції імпортних овочів.

Таким чином зменшення імпорту створило дефіцит, що не дозволяє повністю задовольнити попит споживачів.

Продукти, які не можна зберігати в холодильнику - інфографіка / Главред

Українські комбінати продають огірки на 33% дорожче, ніж у цей же період минулого року. Очікується, що ціни залишатимуться високими, доки ринок не поповниться великими партіями імпортної продукції.

Ціни на огірки в супермаркетах України

У роздрібних мережах вартість огірків перевищує 100 грн/кг:

Auchan – 114,90 грн/кг;

– 114,90 грн/кг; Сільпо – від 119,90 грн/кг;

– від 119,90 грн/кг; АТБ – 104,89 грн/кг.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Як раніше повідомляв Главред, в Україні "впала" ціна на один популярний овоч. Зазначається, що на овочеву продукцію, яка з'являється на полицях магазинів, дуже сильно повпливали посушливі дні, а в деяких господарствах продовжується збирання овочів.

Окрім цього, взимку в Україні стрімко "злетять" ціни на важливі продукти. Таким чином ціни на овочі, мʼясо, яйця та олію в Україні продовжуватимуть зростати.

Ба більше, ціни на хліб в Україні можуть також зрости ще на 10-15%. Ситуацію ускладнює те, що минулорічні запаси пшениці закінчилися, а новий урожай активно вивозиться.

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