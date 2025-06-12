В Україні різко впала купівля готівкових доларів і євро: що тепер скуповують українці

Чистий попит на безготівкову валюту серед українців знизився до мінімального за 6 тижнів рівня.

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В Україні різко впала купівля готівкових доларів і євро/ колаж Главред, фото: pixabay.com

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В Україні впала купівля готівкових доларів і євро

Чистий попит на безготівкову валюту знизився до мінімального за 6 тижнів рівня

Водночас українці почали більше купувати безготівкову іноземну валюту

Українці почали більше скуповувати безготівкову іноземну валюту – насамперед долари і євро. За попередній тиждень (2-8 червня) кількість таких операцій зросла у два рази – з 10 млн до 20 млн доларів на день (в еквіваленті).

Проте, як стверджують експерти, поки що не варто говорити, що українці переорієнтовуються з готівкової на безготівкову валюту, адже така тенденція може показувати статистику лише в перші дні місяця. Про це повідомив фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

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Аналітик зазначив, що, згідно з даними Національного банку України, продажі валюти загалом зросли лише на 5% – до 16 млн доларів (в еквіваленті).

За його словами, таким чином виходить, що українці вперше за останні 4 місяці купили більше безготівкової валюти, ніж продали.

Водночас він наголошує, що ситуація з готівковою валютою зовсім інша. Чистий попит на неї знизився до мінімального за 6 тижнів рівня і становив 8 млн доларів на день.

"Таке враження, що частина готівкових покупок перейшла на міжбанк. Проте новий тиждень покаже, ці тенденції – примхи статистики чи зміна поведінки", – підсумував Шевчишин.

Як змінювався курс долара США в Україні/ Інфографіка: Главред

Курс валют в Україні – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, гривня зростає – євро та долар почали різко падати. НБУ встановив новий курс валют на четвер, 12 червня. Гривня раптово посилила позиції щодо євро і долара.

Також раніше економіст спрогнозував курс гривні до кінця 2025 року. Ситуація буде залежати від декількох важливих факторів.

Нагадаємо, раніше Главред розповідав, як не "прогоріти" на валютних курсах, коли ви купуєте долари чи євро. Для отримання прибутку від обміну валют необхідно уважно аналізувати ринок та вчасно приймати рішення.

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Хто такий Андрій Шевчишин Андрій Шевчишин - український економіст, фінансовий аналітик, експерт фондового ринку і сільськогосподарських активів, керівник відділу аналітики в Forex club і Libertex. Народився в Києві. Закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю "Економічна кібернетика". Випустився 1995 року. Шевчишин працював з 2007 по 2012 рік в ІГ ТАСК на посаді керівника аналітичного департаменту. У 2011 році увійшов до складу індексного комітету при Українській біржі. До обов'язків комітету входила оцінка та розрахунок індексів для цінних паперів та ухвалення рішення щодо зміни списку паперів, за якими оцінюють індекс. Починаючи з 2012 року протягом трьох років Шевчишин обіймав посаду менеджера та аналітика в ТОВ ДТЕК. Зараз Шевчишин працює в організації Forex Club на посаді керівника відділу аналітики. Також він керує аналітичним відділом у Libertex. Шевчишин публікує свої прогнози на порталах, присвячених ринку молочної продукції та агропромисловому сектору.

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