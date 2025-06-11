Гривня зростає: євро та долар почали різко падати

Ви дізнаєтеся:
- Яким буде курс долара 12 червня
- На скільки впав долар
- На скільки подешевшав курс євро
Національний банк України підвищив офіційний курс євро на 12 червня 2025 року. Про це свідчать дані на сайті регулятора.
На четвер, 12 червня, НБУ встановив офіційний курс долара США на рівні 41,51 грн/дол., що на 4 копійки менше, ніж у попередній банківський день. Таким чином, гривня незначно посилила свої позиції щодо американської валюти.
Курс євро сильно зріс. Офіційний курс європейської валюти встановили на рівні 47,45 грн/євро, що на 5 копійки менше, ніж 11 червня. Щодо євро гривня незначно посилила свої позиції.
Курс валют в Україні - останні новини
Нагадаємо, НБУ підвищив курс долара на вівторок, 10 червня, після трьох днів зниження. Долар встановлено на рівні 41,4919 грн, що на 9 копійок вище попереднього дня. Курс євро також зріс до 47,3713 грн (+9,87 копійок). На міжбанку долар піднявся на 15 копійок до 41,54-41,57 грн, а на готівковому ринку подешевшав на 5 копійок до 41,60 грн.
Як повідомляв Главред, директор департаменту фінансових ринків Глобус Банку Тарас Лісовий стверджує, що наразі ситуація на валютному ринку залишається спокійною, а поточні коливання курсів не становлять серйозної загрози.
Водночас аналітики KIT Group прогнозують можливе зростання курсу долара до 41,80-42,50 грн протягом 2-4 місяців. Серед основних ризиків, які можуть спричинити таку динаміку, називають зростання імпорту, інфляцію, а також потенційні проблеми із зовнішнім фінансуванням.
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