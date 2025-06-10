Українців може здивувати: економіст спрогнозував курс гривні до кінця 2025 року

Ситуація буде залежати від декількох важливих факторів.

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Прогноз курсу гривні в Україні / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Що сказав Новак:

Гривня до грудня 2025 року буде відносно стабільною

НБУ вдасться втримати курс завдяки міжнародній підтримці

До кінця 2025 року в Україні курс гривні відносно долара буде досить стабільним. Про це в чаті на Главреді розповів голова Комітету економістів України Андрій Новак.

За його словами, на це впливатиме кілька важливих чинників. Зокрема йде мова про збільшення фінансової допомоги Україні від міжнародних партнерів.

Дивіться відео про те, що буде з курсом гривні в Україні:

"Практично всі країни, які підтримують Україну (а це десятки країн світу) у своїх державних бюджетах передбачили допомогу нашій країні. Отримання фінансової допомоги дозволяє нашому уряду, з одного боку, покривати дефіцит бюджету, хоч би яким він був, а з іншого – НБУ завдяки зовнішній фінансовій підтримці має можливість поповнювати золотовалютні резерви, які у нас зараз рекордні – понад 40 мільярдів доларів. Таких резервів Україна не мала навіть у найкращі мирні роки", - пояснив економіст.

Усі ці фактори і дадуть змогу тримати гривню у стабільності, не опускаючи девальвації гривні, принаймні значної.

Курс валют в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що за прогнозом директора департаменту казначейських операцій Unex Bank Ганни Золотько, початок червня можна очікувати з рівним курсом валюти з невеликими коливаннями.

Напередодні повідомлялося, що цього тижня очікуються щоденні курсові зміни долара: на міжбанку - до 0,05-0,15 грн, у банках - до 0,1-0,2 грн, в обмінних пунктах - до 0,3 грн.

Курс долара США / Інфографіка: Главред

Раніше стало відомо, що Національний банк України підвищив курс долара на вівторок, 10 червня, після трьох днів зниження поспіль. Вартість одного долара США встановлена на рівні 41,4919 грн.

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Хто такий Андрій Новак Український економіст, учений, громадський діяч; автор книги "Як підняти українську економіку". Кандидат економічних наук. У 2009 році Андрій Новак був обраний головою оргкомітету економічного форуму українського світу. Того ж року стартував ініційований ним проект Альтернативного Кабінету міністрів України. У 2010 році став головою Комітету економістів України. У 2011 році був обраний проректором Європейського університету. 29 квітня 2012 на V черговому з'їзді Української партії Андрій Новак був обраний головою Української партії. У квітні 2013 року було оголошено про припинення його членства в цій партії. 6 лютого 2019 року офіційно став кандидатом на виборах президента України.

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