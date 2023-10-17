В Україні різко змінилися ціни на важливі для всіх господинь продукти: що сталося

В Україні у вересні різко знизилися ціни на моркву (на 37,3% за місяць до 11,03 грн за кг). Крім того, на 30% подешевшав буряк і на 28,7% ріпчаста цибуля.

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Овочі в Україні помітно подешевшали, кажуть експерти / колаж Главред, фото УНІАН

В Україні у вересні різко знизилися ціни на моркву (на 37,3% ‒ до 11,03 грн за кілограм). Крім того, на 30% подешевшав буряк і на 28,7% ріпчаста цибуля. Про це в коментарі порталу "Обозрєватєль" розповів директор Національного наукового центру" Інститут аграрної економіки " та академік НААН Юрій Лупенко.

За його даними, білокачанна капуста подешевшала на 17,8%. При цьому цибуля та морква подешевшали порівняно з груднем 2022-го більш ніж удвічі - на 58% та 50,7% відповідно.

Подешевшали також яблука (-29,2%) і картопля (-14,9%). У вересні також подешевшали крупи гречана (-9,2%) і пшеничні (-3,2%), рис (-1,8%), соняшникова олія (-1,5%), сметана жирністю до 15% (-0 ,4%), пастеризоване молоко (-0,3%) і морожена риба (-0,3%).

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Водночас ціни на інші продукти харчування, які відстежує Держстат України, зросли. Найбільше подорожчали яйця (+13,2%), філе куряче (+2,1%), масло вершкове (+1,4%), варені ковбаси першого сорту (+1,3%), свинина та цукор (+1,2%), яловичина (+1,1%). Решта продуктів подорожчали в межах 1%, зазначив Лупенко.

На думку експерта, в жовтні зниження споживчих цін очікувано сповільниться, ‒ проте може продовжитися по окремих видах круп, овочів і фруктів. Можливе також здешевлення олії соняшникової та цукру, сировина для виготовлення яких продовжує надходити на переробку, підсумував академік.

Ціни на продукти в Україні

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, в Україні значним і помітним чином подешевшала білокачанна капуста.

Водночас, восени в Україні подорожчають практично всі основні продукти харчування. Таку думку висловив радник директора агропромислового комплексу Львівського оптового ринку сільськогосподарської продукції "Шувар" Іван Стефанишин.

Також, в Україні помітно подорожчали курячі яйця. На даний момент десяток яєць марки "Квочка" коштує в середньому 48,5 грн (майже на 3 грн перевищує середню ціну серпня в 45,82 грн).

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