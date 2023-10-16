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Зростання буде рекордним: в Україні прогнозують ріст цін на основні продукти

Юрій Берендій
16 жовтня 2023, 11:19 оновлено 16 жовтня, 11:19
Низка товарів найближчим часом може зрости у вартості. В першу чергу здорожчають молокопродукти, овочі та фрукти.
Молоко, овощи, цена
В Україні прогнозують ріст цін на основні продукти / Колаж Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

Вартість кількох групи продовольчих товарів може зрости в найближчому майбутньому. Перш за все, мова йде про молочну продукцію, фрукти та овочі. Про це повідомив Голова Комітету з питань аграрної та земельної політики Олександр Гайду, йдеться на сайті Верховної Ради України.

"Традиційно восени починає зростати ціна овочів та фруктів, адже під час холодів їх потрібно зберігати у спеціалізованих сховищах. Це призводить до зростання собівартості виробництва та зменшення пропозиції, тому що господарства, що не мають таких сховищ, намагаються до початку холодів реалізувати свою продукцію, а господарства, в яких є склади, намагаються "розтягнути" реалізацію до початку літа, коли ціна буде вищою", – відзначив Олександр Гайду.

За словами депутата, ціни на овочі та фрукти поступово зростатимуть на 5-10% кожного місяця. Щодо молочної продукції, то її ціна також зросте, проте не критично - на 3-5%.

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Олександр Гайду також повідомив, що взимку варто очікувати на суттєве здорожчання курячих яєць. Ціна може сягнути 75-ти гривень за 10 штук.

"Рекордсменом зі зростання цін цього року знову будуть курячі яйця. Велика частка яєць в Україні виробляється саме в невеликих господарствах. Зараз ми знаходимося в точці, коли зменшується пропозиція від домогосподарств і ціна починає підійматися вгору. Тому велика вірогідність того, що до новорічних свят ціни сягнуть показника минулого року, коли яйця на полицях коштували близько 75 грн за десяток", – зауважив Олександр Гайду.

Олександр Гайду додав, що, незважаючи на очікуване збільшення цін, більшість продуктів восени 2023 року все ще коштують дешевше, ніж минулого року. Зокрема, гречка подешевшала більш ніж у 2 рази. До речі, цьогорічний врожай гречки є рекордним, тож це теж сприятиме зниженню ціни на крупу, підсумував Олександр Гайду.

Ціни на продукти в Україні

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, в Україні значним і помітним чином подешевшала білокачанна капуста.

Водночас, восени в Україні подорожчають практично всі основні продукти харчування. Таку думку висловив радник директора агропромислового комплексу львівського оптового ринку сільськогосподарської продукції "Шувар" Іван Стефанишин.

Також, в Україні помітно подорожчали курячі яйця. На даний момент десяток яєць марки "Квочка" коштує в середньому 48,5 грн (майже на 3 грн перевищує середню ціну серпня в 45,82 грн).

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ціни на продукти гроші
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