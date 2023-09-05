В Україні довелося переписати ціни на основний елемент борщу: що сталося

В Україні подешевшала капуста. На даний момент кілограм цього овоча коштує в середньому 8,4 грн, що на 1,71 грн менше середньої ціни серпня.

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Зараз капуста коштує в середньому 8 грн 40 коп. / колаж Главред, фото УНІАН

В Україні значним і помітним чином подешевшала білокачанна капуста. Про це повідомляє спеціалізований портал "Мінфін".

Станом на минулий понеділок, 4 вересня, кілограм такого овоча коштує в середньому 8,4 грн (і це на 1,71 грн менше середньої ціни серпня). Стало бути, виходить, що з початку вересня капуста дешевшала на 42 копійки в середньому.

За даними експертів, в супермаркетах білокачанну капусту продають по 8-10 грн.

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Приміром:

Auchan - по 7,9 грн;

Varus - 7,5 грн;

Megamarket - 9,9 грн.

Як заявив у коментарі порталу "Обозрєватель" виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пєндзін, восени нинішнього року українцям слід очікувати зниження до мінімальних показників цін на кілька овочів:

капуста;

картопля;

морква;

цибуля;

буряк.

Але, як прогнозує Пендзин, на помідори і огірки ціни зростуть. Втім, подорожчання буде не дуже великим і не повинно перевищити показник в 5%.

Нагадаємо, раніше в Мінекономіки запропонували підвищити мінімальні відпускні ціни на деякі види алкогольних напоїв.

Крім того, повідомлялося, що в українських мережах роздрібної торгівлі зростали ціни на алкогольні напої. Цінники підвищилися в провідних супермаркетах. При цьому подорожчання торкнулося як горілки, так і вина, а також пива.

Як повідомляв пізніше Главред, генеральний директор агрохолдингу HarvEast Holding Дмитро Кушнір заявив, що з прилавків магазинів можуть зникнути перлова, ячна крупа, а також житній хліб. Справа в тому, що фермерам вирощувати ячмінь і жито в Україні стало невигідно.

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