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Ціни на продукти зростуть: як сильно доведеться розщедритися українським господаркам

Дмитро Відоменко
24 вересня 2023, 08:38 оновлено 24 вересня, 08:38
Ціни на продукти в Україні восени – як каже експерти, в першу чергу подорожчає хліб і м'ясо. Причому з об'єктивних причин.
Хліб, м'ясо
В першу чергу, згідно з прогнозами, зростуть ціни на хліб і м'ясо / колаж Главред

Восени в Україні подорожчають практично всі основні продукти харчування. Таку думку висловив радник директора агропромислового комплексу львівського оптового ринку сільськогосподарської продукції "Шувар" Іван Стефанишин, повідомляє портал "РБК-Україна".

В першу чергу, згідно з його прогнозами, зросте ціна на хліб.

"Борошно вже на 5-7% зросло в ціні. Цього року аграрії використали менше добрив та захисту від пошкодження шкідниками. Коли засівали озиму пшеницю - ціни на добрива різко зросли і, відповідно, аграрії не мали фінансового запасу. Хліб найближчим часом зросте в ціні, вже пішла конкуренція за якісне борошно. Далі вона буде посилюватися", - пояснив він.

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Крім того, через брак ресурсу у аграріїв зросте вартість м'яса і птиці.

"Вартість м'яса буде однозначно зростати, ціна на свинину і птицю вже зросла на 10%. Свинина - через брак ресурсу. Україна втратила селекційно-племінну роботу, знищено 16 породних ліній у свинарстві та вирощуванні великої рогатої худоби, відчутно повну залежність від імпорту", – сказав Стефанишин.

Експерт також прогнозує, що в Україні подорожчають молочні продукти.

"По маслу - немає видимих причин для зростання вартості, хіба що супутні фактори, як вартість палива, енергетики. Проблема з цукром виникне через світову проблему дефіциту цукру та проблеми Індії. Фактично урожай у нас хороший, площі збільшені, а ціна буде рости через залежність від залежності світових цін і того ж зростання експорту", - вказав він.

Нагадаємо, раніше в Мінекономіки запропонували підвищити мінімальні відпускні ціни на деякі види алкогольних напоїв.

Раніше повідомлялося, що в українських мережах роздрібної торгівлі поступово зростають ціни на алкогольні напої. Цінники підвищилися в провідних супермаркетах. При цьому подорожчання торкнулося як горілки, так і вина, а також пива.

Генеральний директор агрохолдингу HarvEast Holding Дмитро Кушнір заявив, що з прилавків магазинів можуть зникнути перлова, ячна крупа, а також житній хліб. Справа в тому, що фермерам вирощувати ячмінь і жито в Україні стало невигідно.

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