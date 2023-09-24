Ціни на продукти зростуть: як сильно доведеться розщедритися українським господаркам

Восени в Україні подорожчають практично всі основні продукти харчування. Таку думку висловив радник директора агропромислового комплексу львівського оптового ринку сільськогосподарської продукції "Шувар" Іван Стефанишин, повідомляє портал "РБК-Україна".
В першу чергу, згідно з його прогнозами, зросте ціна на хліб.
"Борошно вже на 5-7% зросло в ціні. Цього року аграрії використали менше добрив та захисту від пошкодження шкідниками. Коли засівали озиму пшеницю - ціни на добрива різко зросли і, відповідно, аграрії не мали фінансового запасу. Хліб найближчим часом зросте в ціні, вже пішла конкуренція за якісне борошно. Далі вона буде посилюватися", - пояснив він.
Крім того, через брак ресурсу у аграріїв зросте вартість м'яса і птиці.
"Вартість м'яса буде однозначно зростати, ціна на свинину і птицю вже зросла на 10%. Свинина - через брак ресурсу. Україна втратила селекційно-племінну роботу, знищено 16 породних ліній у свинарстві та вирощуванні великої рогатої худоби, відчутно повну залежність від імпорту", – сказав Стефанишин.
Експерт також прогнозує, що в Україні подорожчають молочні продукти.
"По маслу - немає видимих причин для зростання вартості, хіба що супутні фактори, як вартість палива, енергетики. Проблема з цукром виникне через світову проблему дефіциту цукру та проблеми Індії. Фактично урожай у нас хороший, площі збільшені, а ціна буде рости через залежність від залежності світових цін і того ж зростання експорту", - вказав він.
Нагадаємо, раніше в Мінекономіки запропонували підвищити мінімальні відпускні ціни на деякі види алкогольних напоїв.
Раніше повідомлялося, що в українських мережах роздрібної торгівлі поступово зростають ціни на алкогольні напої. Цінники підвищилися в провідних супермаркетах. При цьому подорожчання торкнулося як горілки, так і вина, а також пива.
Генеральний директор агрохолдингу HarvEast Holding Дмитро Кушнір заявив, що з прилавків магазинів можуть зникнути перлова, ячна крупа, а також житній хліб. Справа в тому, що фермерам вирощувати ячмінь і жито в Україні стало невигідно.
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