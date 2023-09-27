Українців попередили про можливі блекаути: якими продуктами потрібно запастися

У Міненергетики визнають, що відключення світла можуть повернутися. Однак станеться це, тільки в разі масштабних обстрілів росіянами інфраструктури.

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Масові відключення світла можливі тільки в разі масових обстрілів - Міненерго / колаж Главред, фото УНІАН

У Міненергетики визнають, що масові відключення світла (блекаути) можуть повернутися - але тільки в разі масштабних обстрілів російськими окупантами енергоінфраструктури України. Про це розповів міністр енергетики Герман Галущенко.

Але, за його словами, до можливих проблем краще підготуватися заздалегідь. В першу чергу, запастися їжею, яку можна з'їсти без приготування, а також засобами утеплення та обігріву.

Як кажуть експерти, можливі обстріли можуть створити багатьом українцям складнощі з приготуванням гарячої їжі – особливо тим, у кого встановлені електроплити, а не газові плити. Вийти з ситуації допоможуть газовий пальник і деякі продукти (у яких довгий термін зберігання).

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Найменшого газового балона вистачить на тиждень для одного або двох осіб. А балони ємністю в два-десять літрів здатні будуть "прогодувати" набагато більше людей протягом досить тривалого періоду.

Сама ж їжа повинна бути такою, щоб її можна було легко приготувати або з'їсти в готовому вигляді, рекомендує відомий блогер блогер Кирило "Ронін" Данильченко.

Зокрема, каже він, обов'язково потрібно купити:

вермішеллю типу "павутинка";

вівсяними пластівцями;

цукат;

ізюм;

горіх;

насіння;

сухофрукти;

шоколад;

енергетичними батончиками;

мед;

сало;

консерви.

У блекаут допоможуть також і цільнозернові сухі сніданки, і молоко тривалого зберігання, а також сушені картопляні пластівці.

Нагадаємо, раніше в Міненергетики визнали що масові відключення світла можуть повернутися. Однак це може повторитися, якщо відбудеться масштабний обстріл росіянами енергоінфраструктури країни. Проте, до можливих проблем краще підготуватися.

До того стало відомо, яким містам взимку загрожують проблеми зі світлом. У зоні підвищеного ризику проблем з електроенергією та опаленням будуть і прифронтові міста України, вважає експерт у сфері енергетики.

В Укренерго зробили прогноз, що буде зі світлом у вересні-жовтні. Ризик атак окупантів агресора РФ по енергетичній інфраструктурі України цієї осені залишається високим, сказав Кудрицький.

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