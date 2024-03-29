В Україні сильно злетіли ціни на пальне: скільки тепер коштує бензин

В Україні зросли ціни на бензин та дизельне пальне. Лише за березень 2024 року вартість пального зросла на понад 4%. Про це стало відомо з даних моніторингу "Консалтингової групи А-95".
Зазначається, що на ринку також зросла ціна на автогаз, але цей показник трохи менший - 0,5%.
Ціни на паливо 29 березня
Як повідомляється, середні роздрібні ціни на бензин А-95 становлять 53,69 грн/л, що на 2,23 грн дорожче. Вартість дизельного пального зросла на 2,16 грн і нині складає 54,02 грн/л. Ціна на автогаз зупинилася на позначці 28,15 грн/л, що на 0,13 грн дорожче.
Курс долара в Україні
Нагадаємо, раніше експерти фінансового ринку повідомляли, що курс долара в Україні може рекордно підскочити. А причиною називають ймовірну активізацію бойових дій і нові удари російських окупантів по Україні. Зокрема, таку думку висловив аналітик компанії Esperio Олександр Болтян. Експерт не виключив, що різке підвищення долара щодо гривні може мати спекулятивний характер.
Також раніше повідомлялося про те, що курс долара в Україні міг би вже стати тризначним. Цьому завадила своєчасна зовнішньофінансова допомога від партнерів.
Як зазначила голова Ради Незалежної асоціації банків Олена Коробкова, вже наприкінці весни нинішнього року курс долара може підскочити і досягти позначки в районі 40 гривень. Торішнє довге зміцнення національної валюти (курс коливався на рівні 37,3 - 37,8 грн) Коробкова пояснює довгою посівною кампанією.
Інші новини:
- Чи будуть піднімати тарифи на світло в Україні: відповідь Міненерго
- За що банки блокують рахунки українцям: що варто знати про це
- БРСМ, Avantage, Motto та Marshal: експерти назвали мережі автозаправок, через які недофінансовуються ЗСУ
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред