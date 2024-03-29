В Україні сильно злетіли ціни на пальне: скільки тепер коштує бензин

Лише за останній місяць вартість дизельного пального та бензину зросла на понад 4%.

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В Україні зросли ціни на паливо / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНІАН

В Україні зросли ціни на бензин та дизельне пальне. Лише за березень 2024 року вартість пального зросла на понад 4%. Про це стало відомо з даних моніторингу "Консалтингової групи А-95".

Зазначається, що на ринку також зросла ціна на автогаз, але цей показник трохи менший - 0,5%.

В Україні зросли ціни на паливо / фото: Консалтингова група А-95

Ціни на паливо 29 березня

Як повідомляється, середні роздрібні ціни на бензин А-95 становлять 53,69 грн/л, що на 2,23 грн дорожче. Вартість дизельного пального зросла на 2,16 грн і нині складає 54,02 грн/л. Ціна на автогаз зупинилася на позначці 28,15 грн/л, що на 0,13 грн дорожче.

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В Україні зросли ціни на паливо / фото: Консалтингова група А-95

Курс долара в Україні

Нагадаємо, раніше експерти фінансового ринку повідомляли, що курс долара в Україні може рекордно підскочити. А причиною називають ймовірну активізацію бойових дій і нові удари російських окупантів по Україні. Зокрема, таку думку висловив аналітик компанії Esperio Олександр Болтян. Експерт не виключив, що різке підвищення долара щодо гривні може мати спекулятивний характер.

Також раніше повідомлялося про те, що курс долара в Україні міг би вже стати тризначним. Цьому завадила своєчасна зовнішньофінансова допомога від партнерів.

Як зазначила голова Ради Незалежної асоціації банків Олена Коробкова, вже наприкінці весни нинішнього року курс долара може підскочити і досягти позначки в районі 40 гривень. Торішнє довге зміцнення національної валюти (курс коливався на рівні 37,3 - 37,8 грн) Коробкова пояснює довгою посівною кампанією.

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