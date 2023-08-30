В Україні подорожчав продукт, без якого не обходиться жодна господиня

В Україні помітно подорожчала соняшникова олія. Про це повідомляє спеціалізований портал "Мінфін".
Наприклад, станом на 30 Серпня 2023 року пляшка ємністю 850 мл "Олейни рафінованої" в середньому коштує 62,27 грн (цей показник більш ніж на 4,5 грн перевищує середню ціну липня в 57,75 грн).
За даними експертів, в окремих мережах це масло продають по 59-65 грн за пляшку 850 мілілітрів:
- Auchan - 60,4 грн;
- Novus - 64,99 грн;
- Metro - 64,5 грн;
- Megamarket - 59,2 грн.
Крім того, зросли ціни і на олію "Щедрий Дар рафінована" – з 60,62 до 62 грн за пляшку 850 мл (+1,5 грн). В цілому ж ціни в магазинах за пляшку коливаються від 54 до 66 грн:
- Auchan - 54,3 грн;
- Metro - 65,9 грн;
- Varus - 65,8 грн.
Нагадаємо, раніше Мінекономіки пропонувати підвищити мінімальні відпускні ціни на деякі види алкогольних напоїв.
Раніше повідомлялося, що в українських мережах роздрібної торгівлі пішли в зростання ціни на алкогольні напої. Цінники підвищилися в провідних супермаркетах.
При цьому подорожчання торкнулося як горілки, так і вина, а також пива.
Як повідомляв Главред, генеральний директор агрохолдингу HarvEast Holding Дмитро Кушнір заявив, що з прилавків магазинів можуть зникнути перлова, ячна крупа, а також житній хліб. Справа в тому, що фермерам вирощувати ячмінь і жито в Україні стало невигідно.
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