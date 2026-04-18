В Україні зросли ціни на проїзд у поїздах: які квитки подорожчали

Олексій Тесля
18 квітня 2026, 21:53
Відповідна індексація передбачена наказом Міністерства розвитку громад.
Поїзд із Польщі
В Україні повідомили про подорожчання квитків на потяги

Головне:

  • В Україні зросли тарифи на проїзд у пасажирських поїздах
  • Укрзалізниця розпочинає продаж квитків у вагонах за новими коефіцієнтами

Тарифи на проїзд у вагонах СВ (люкс) міжнародних поїздів з 18 квітня 2026 року зросли орієнтовно на 20%.

Відповідна індексація передбачена наказом Міністерства розвитку громад "Про затвердження змін до тарифів на перевезення пасажирів та багажу залізничним транспортом у міжнародному сполученні Схід — Захід" № 544 від 17 березня цього року, який набрав чинності.

"Саме місця у вагонах СВ міжнародних поїздів традиційно розкуповуються найшвидше, що свідчить про підвищений і частково незадоволений попит у цьому сегменті", - йдеться у повідомленні Мінрозвитку.

Зазначається, що вартість проїзду в інших вагонах (1 і 2 класи "Інтерсіті", купе) залишиться без змін.

Згідно з новими цінами:

  • квиток у СВ Київ-Хелм тепер коштує 5,59 тис. грн, тоді як купе - 3,09 тис. грн;
  • Київ-Перемишль - відповідно 4,46 тис. і 2,59 тис. грн.

Укрзалізниця запроваджує гнучкі ціни на квитки

Укрзалізниця з 25 квітня розпочинає продаж квитків у вагонах люкс за новими коефіцієнтами – вартість квитків буде коригуватися залежно від чотирьох факторів.

Як повідомляється, ці зміни стосуватимуться проїзду виключно у вагонах СВ (люкс) та першого класу поїздів "Інтерсіті" у внутрішньому сполученні.

"Динамічне ціноутворення на квитки в преміум-сегменті – відповідний наказ пройшов громадські обговорення і набирає чинності. Продаж квитків за новими коефіцієнтами розпочнеться з 25 квітня. Також узгоджено індексацію тарифів у вагонах СВ (люкс) міжнародних поїздів", – йдеться в повідомленні "Укрзалізниці".

Щоб покращити наявність місць, а це особливо важливо в піковий сезон, який вже не за горами, вартість квитків у преміум-сегменті буде гнучко коригуватися залежно від чотирьох факторів:

  • 1. Сезонність. У періоди, коли поїзди заповнені лише на 70-80%, квитки будуть дешевші. А в пікові місяці, наприклад серпень, коли попит максимальний, ціна буде вищою. Всього буде 16 зон сезонності, які відображають сучасний календар свят, канікул тощо. Це допоможе пасажирам обирати вигідніший час для подорожей, покращити наявність місць у пік та збільшити заповнюваність поїздів у непікові періоди.
  • 2. День тижня. Найнижчі ціни будуть у вівторок і середу, а найвищі — коли день поїздки припадає на п’ятницю та неділю, коли попит найбільший. Пасажири, які можуть змінювати дату поїздки, отримають для цього додаткову мотивацію, а їхні місця звільняться для інших у найпопулярніші дні.
  • 3. Заздалегідь. Кількість днів до відправлення поїзда, за які купується квиток. Сьогодні майже 30% пасажирів купують квитки в день поїздки або за два дні до неї. Новий підхід заохочуватиме планувати подорожі заздалегідь і купувати квитки вигідніше. Це дозволить найбільш ефективно задіяти рухомий склад.
  • 4. Заповнюваність. Якщо поїзд заповнений на 90-100%, ціна може бути вищою. Але якщо перед відправленням залишаються вільні місця – ціна знижуватиметься. Це дозволить і пасажирам, які інакше обирали б інший клас подорожі, доступніше подорожувати першим класом або СВ. Впровадження цього механізму вимагає доопрацювання ІТ-систем і буде реалізовано окремо.

Як писав Главред, президент України Володимир Зеленський доручив Кабміну розробити та запустити комплексну програму "зимової підтримки" для населення. Зокрема, запустять спеціальну програму транспортної підтримки для всіх українців.

Голова правління УЗ Олександр Перцовський повідомив, що Укрзалізниці не потрібні додаткові кошти від держави на фінансування програми УЗ-3000.

Як повідомляв Главред, Укрзалізниця тимчасово змінила розклад. Продаж квитків на низку рейсів відновлять 8 січня, а стабільний графік почне діяти з 22 січня.

Читайте також:

Про джерело: "Укрзалізниця"

Акціонерне товариство "Українська залізниця" (АТ "Укрзалізниця", Укрзалізниця) — національний перевізник вантажів та пасажирів, пише Вікіпедія.

Де-факто є державним підприємством-монополістом у сфері залізничних перевезень.

Компанія забезпечує майже 82 % вантажних і 36 % пасажирських перевезень, здійснюваних всіма видами транспорту. За обсягами вантажних перевезень українська залізниця займає четверте місце на Євразійському континенті, поступаючись лише залізницям Китаю, Росії та Індії.

"Укрзалізниця" — акціонерне товариство, 100 % акцій якого належать державі. Компанія входить до переліку держпідприємств, які не підлягають приватизації.

Останні новини

23:45

Терориста взяли штурмом: у КОРД розкрили подробиці ліквідації "київського стрільця"

22:47

Побачила з вікна: українські зірки приголомшені терактом у Києві

22:45

Ситуація погіршилася у двох прифронтових містах: тривожна заява ЗСУ

21:55

Квітковий бум на підвіконні: як змусити рослини цвісти швидше

21:53

В Україні зросли ціни на проїзд у поїздах: які квитки подорожчали

Дорожчі посилки та загроза для ЗСУ: чому критикують закон про податок на OLXДорожчі посилки та загроза для ЗСУ: чому критикують закон про податок на OLX
21:38

Дитина залишилася сиротою: стрілець розстріляв усю родину в Києві

20:58

Врожай під загрозою: чому смородина та аґрус дрібнішають і як врятувати кущі

20:39

Що відомо про особу "київського стрільця": сусіди розкрили несподівані подробиціВідео

20:31

"Є кілька версій": Зеленський розкрив деталі стрілянини в Києві

Реклама
20:28

18 квітня — Міжнародний день цирку: інтервʼю з творцями найпопулярніших українських циркових шоу

19:41

Кількість загиблих зростає: з'явились нові деталі стрілянини в Києві

19:34

Чи існує небезпека наступу РФ на Київ: Дикий оцінив загрозу з боку Білорусі

19:10

Прогноз для неба: Долінце розповів, чи зупинить паливна криза європейську авіаціюПогляд

19:03

Йшов вулицею і розстрілював людей: що відомо про київського стрілка

18:56

Солодка та величезна: найкращі сорти полуниці для рекордного врожаю

18:32

Про міль можна забути: натуральний засіб швидко відвадить комахВідео

18:19

Померла найтитулованіша зірка французького кінематографа

18:08

Гороскоп Таро на завтра, 19 квітня: Козерогам — змінити підхід, Терезам — розуміння

18:03

Магніт для грошей чи біди: чому чорний кіт у домі - це особливий знак

17:45

Виступ Джастіна Бібера визнали найгіршим на фестивалі: що він зробивВідео

Реклама
17:21

В Києві невідомий влаштував стрілянину на вулицях, є жертви: що відомо

17:12

Росія готує силовий сценарій: Снєгирьов назвав найслабше місце НАТО

16:51

Потужний шторм обрушився на країну: Україна під атакою 6-бальної магнітної бурі

16:41

Таємниця слова картопля: як помилкова назва стала звичною для всього світу

16:33

Чорна цвіль зникне буквально на очах: потрібен лише один простий інгредієнтВідео

15:58

У Вінницькій області зіткнулись два поїзди - що відомо про долю майже 600 пасажирів

15:53

Загроза врожаю чи корисна зелень: як приборкати портулак на власній ділянці

15:49

Росія вкрала символ української держави - що відомоВідео

15:41

Сильні заморозки та дощі: на Тернопільщину насувається похолодання

15:36

Купували всі: чому гематоген в СРСР був таким популярним - несподівана причина

15:19

Чому огірки стають білими та чи можна їх їсти: садівниця розкрила правдуВідео

14:33

Лавров зробив гучну заяву щодо відновлення переговорів з Україною - деталі

14:24

Під ударом три кораблі РФ і не тільки: СБУ провели зухвалу операцію в Криму, деталі

14:20

Сили оборони уразили одразу чотири важливі об’єкти РФ: деталі потужної операції

14:13

Китайський гороскоп на завтра, 19 квітня: Бикам — контроль, Драконам — відпочинок

13:59

Як "оживити" троянди за чотири години: секрет, який знають лише флористи

13:56

Як відмити старий скотч із пластику на вікнах за лічені хвилини: дієвий лайфхак

13:55

Рахунок на тижні: лікар прокоментував стан хворої на рак блогерки з РФ

13:47

Гороскоп на завтра, 19 квітня: Дівам - образа, Козорогам - непорозуміння

13:36

Наступ на Луцьк, Рівне та Київ: Білорусь готується до війни з Україною, названо цілі

Реклама
13:34

Буданов озвучив темпи мобілізації в Україні та назвав головні труднощі

13:03

Економія чи ремонт: які прилади не варто щоразу вимикати з електромережі

13:00

Гороскоп на сьогодні, 18 квітня: Водоліям - збентеження, Левам - успіх

12:40

Який поворотник потрібно увімкнути: тест з ПДР, який вводить в омануВідео

12:32

Чиє життя кардинально зміниться до травня: гороскоп Таро для всіх знаків на два тижніВідео

12:29

На Рівненщину насувається небезпечна погода: синоптики назвали дату

11:44

"Доведеться скидати бомби": Трамп здивував заявою про війну з Іраном

11:26

"Дякую": зрадниця Повалій заголосила за будинком в Києві, який передали ЗСУВідео

10:55

Наталі Портман вагітна втретє: хто батько дитини

10:47

Купують, поки дешевше: вартість базового продукту невпинно йде вгору

