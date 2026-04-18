В Україні зросли ціни на проїзд у поїздах: які квитки подорожчали

Відповідна індексація передбачена наказом Міністерства розвитку громад.

В Україні повідомили про подорожчання квитків на потяги

В Україні зросли тарифи на проїзд у пасажирських поїздах

Укрзалізниця розпочинає продаж квитків у вагонах за новими коефіцієнтами

Тарифи на проїзд у вагонах СВ (люкс) міжнародних поїздів з 18 квітня 2026 року зросли орієнтовно на 20%.

Відповідна індексація передбачена наказом Міністерства розвитку громад "Про затвердження змін до тарифів на перевезення пасажирів та багажу залізничним транспортом у міжнародному сполученні Схід — Захід" № 544 від 17 березня цього року, який набрав чинності.

"Саме місця у вагонах СВ міжнародних поїздів традиційно розкуповуються найшвидше, що свідчить про підвищений і частково незадоволений попит у цьому сегменті", - йдеться у повідомленні Мінрозвитку.

Зазначається, що вартість проїзду в інших вагонах (1 і 2 класи "Інтерсіті", купе) залишиться без змін.

Згідно з новими цінами:

квиток у СВ Київ-Хелм тепер коштує 5,59 тис. грн, тоді як купе - 3,09 тис. грн;

Київ-Перемишль - відповідно 4,46 тис. і 2,59 тис. грн.

Укрзалізниця запроваджує гнучкі ціни на квитки

Укрзалізниця з 25 квітня розпочинає продаж квитків у вагонах люкс за новими коефіцієнтами – вартість квитків буде коригуватися залежно від чотирьох факторів.

Як повідомляється, ці зміни стосуватимуться проїзду виключно у вагонах СВ (люкс) та першого класу поїздів "Інтерсіті" у внутрішньому сполученні.

"Динамічне ціноутворення на квитки в преміум-сегменті – відповідний наказ пройшов громадські обговорення і набирає чинності. Продаж квитків за новими коефіцієнтами розпочнеться з 25 квітня. Також узгоджено індексацію тарифів у вагонах СВ (люкс) міжнародних поїздів", – йдеться в повідомленні "Укрзалізниці".

Щоб покращити наявність місць, а це особливо важливо в піковий сезон, який вже не за горами, вартість квитків у преміум-сегменті буде гнучко коригуватися залежно від чотирьох факторів:

1. Сезонність. У періоди, коли поїзди заповнені лише на 70-80%, квитки будуть дешевші. А в пікові місяці, наприклад серпень, коли попит максимальний, ціна буде вищою. Всього буде 16 зон сезонності, які відображають сучасний календар свят, канікул тощо. Це допоможе пасажирам обирати вигідніший час для подорожей, покращити наявність місць у пік та збільшити заповнюваність поїздів у непікові періоди.

2. День тижня. Найнижчі ціни будуть у вівторок і середу, а найвищі — коли день поїздки припадає на п’ятницю та неділю, коли попит найбільший. Пасажири, які можуть змінювати дату поїздки, отримають для цього додаткову мотивацію, а їхні місця звільняться для інших у найпопулярніші дні.

3. Заздалегідь. Кількість днів до відправлення поїзда, за які купується квиток. Сьогодні майже 30% пасажирів купують квитки в день поїздки або за два дні до неї. Новий підхід заохочуватиме планувати подорожі заздалегідь і купувати квитки вигідніше. Це дозволить найбільш ефективно задіяти рухомий склад.

4. Заповнюваність. Якщо поїзд заповнений на 90-100%, ціна може бути вищою. Але якщо перед відправленням залишаються вільні місця – ціна знижуватиметься. Це дозволить і пасажирам, які інакше обирали б інший клас подорожі, доступніше подорожувати першим класом або СВ. Впровадження цього механізму вимагає доопрацювання ІТ-систем і буде реалізовано окремо.

Про джерело: "Укрзалізниця" Акціонерне товариство "Українська залізниця" (АТ "Укрзалізниця", Укрзалізниця) — національний перевізник вантажів та пасажирів, пише Вікіпедія. Де-факто є державним підприємством-монополістом у сфері залізничних перевезень. Компанія забезпечує майже 82 % вантажних і 36 % пасажирських перевезень, здійснюваних всіма видами транспорту. За обсягами вантажних перевезень українська залізниця займає четверте місце на Євразійському континенті, поступаючись лише залізницям Китаю, Росії та Індії. "Укрзалізниця" — акціонерне товариство, 100 % акцій якого належать державі. Компанія входить до переліку держпідприємств, які не підлягають приватизації.

