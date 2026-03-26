В Україні подорожчає одна валюта: коли чекати на курсовий стрибок

Марія Николишин
26 березня 2026, 14:09
Експерт сказав, що яких змін на українському ринку варто готуватися.
Коли курс євро може зрости / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Головне:

  • Курс євро в Україні може зрости
  • На це вплине співвідношення у парі долар/євро
  • Крім того, довіра до долара знижується

Курс євро в Україні може зрости вже наприкінці березня. Про це заявив доктор економічних наук Олексій Плотніков у коментарі Новини.LIVE.

Він зауважив, що більше тижня співвідношення у головній валютній парі перебувало в діапазоні 1,14-1,15 дол./євро, що провокувало висхідну динаміку для офіційного курсу долара і низхідну — для офіційного курсу євро.

За його словами, із 19 березня показник вийшов на 1,16 дол./євро, тому укріплення однієї з валют призвело до змін на українському ринку.

"Якщо не брати до уваги війну на Близькому Сході, то, як мінімум, через зростання цін на пальне у всьому світі довіра до долара знижується, а співвідношення у головній парі коригується", - зауважив Плотніков.

Він також додав, що минулого тижня євро дешевшало, але вже наступного може знову спіймати висхідну динаміку.

Курс валют на 26 березня / Інфографіка: Главред

Курс валют - останні новини

Як повідомляв Главред, на четвер, 26 березня, Національний банк України посилив позиції гривні відносно основних іноземних валют. Так, офіційний курс долара встановлено на рівні 43,87 грн/дол, а євро - 50,85 грн/євро.

Керівник департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий говорив, що найближчим часом на українському валютному ринку не очікується різких коливань. Адже попри складну міжнародну ситуацію на ринку зберігатиметься відносна стабільність.

Голова Комітету економістів України Андрій Новак заявляв, що Національний банк України має рекордні золотовалютні резерви, які дозволили б тримати курс гривні стабільним, але курс долара та євро росте. Причиною цього є валютні спекуляції, так само як і спекуляції на ринку пального.

Про персону: Олексій Плотніков

Олексій Плотніков - економіст, доктор економічних наук (1994), професор (1998), заслужений економіст України (2010). Народний депутат України V-VI скликань.

Народився в Запоріжжі. У 1986 році закінчив Київський інститут народного господарства, економіст. Володіє англійською, болгарською, сербською, хорватською мовами.

У 1994 році захистив докторську дисертацію. Потім працював керівником групи експертів з питань економіки Українського центру економічних і політичних досліджень (нині - Центр Разумкова), входив до експертної ради Вищої атестаційної комісії та наукової ради при НДІ Міністерства фінансів України. Автор понад 150 наукових праць.

