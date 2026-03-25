Гривня раптово зміцнилася, долар з євро пішли на дно: курс валют на 26 березня

Національний банк помітно зміцнив гривню відносно долара, євро та злотого.

Курс валют на 26 березня

На четвер, 26 березня, Національний банк України посилив позиції гривні відносно основних іноземних валют. Долар та євро синхронно втратили в ціні. Про це свідчать дані на сайті НБУ.

Офіційний курс долара на 26 березня встановлено на рівні 43,87 грн/дол. Порівняно з середою, 25 березня (43,92 грн/дол.), американська валюта здешевшала майже на 5 копійок.

Аналогічну динаміку продемонстрував і євро. Єдина європейська валюта у четвер коштуватиме 50,85 грн/євро, що на 5 копійок менше, ніж було напередодні (50,90 грн/євро).

На міжбанківському ринку України до кінця торгової сесії котирування гривні до долара зафіксувалися в межах 43,84/43,89 грн/дол., а гривні до євро - на рівні 50,77/50,79 грн/євро.

Курс злотого на 26 березня

Польська валюта також продовжила тренд на зниження, хоча й продемонструвала мінімальні коливання. Офіційний курс злотого на четвер зафіксовано на позначці 11,9069 грн, що фактично відповідає рівню попереднього дня (11,9100 грн) з незначним відхиленням у бік здешевшання.

Як повідомляв Главред, НБУ встановив курс долара на 25 березня на рівні 43,92 грн/дол. Курс євро зріс до 50,90 грн/євро.

Кандидат економічних наук Олександр Хмелевський зазначив, що в бюджеті-2026 закладено середньорічний курс 45,7 грн/дол., що передбачає поступове послаблення гривні.

Водночас Андрій Новак наголосив, що попри рекордні резерви НБУ, долар і євро зростають через валютні спекуляції.

Про джерело: Національний банк України Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

