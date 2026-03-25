Гривня раптово зміцнилася, долар з євро пішли на дно: курс валют на 26 березня

Руслана Заклінська
25 березня 2026, 16:56
Національний банк помітно зміцнив гривню відносно долара, євро та злотого.
Курс валют на 26 березня / Колаж: Главред, фото: freepik.com, ua.depositphotos.com

  • Наскільки подешевшав долар
  • Який курс євро встановлено на 26 березня
  • Що відбувається з курсом злотого

На четвер, 26 березня, Національний банк України посилив позиції гривні відносно основних іноземних валют. Долар та євро синхронно втратили в ціні. Про це свідчать дані на сайті НБУ.

Офіційний курс долара на 26 березня встановлено на рівні 43,87 грн/дол. Порівняно з середою, 25 березня (43,92 грн/дол.), американська валюта здешевшала майже на 5 копійок.

Аналогічну динаміку продемонстрував і євро. Єдина європейська валюта у четвер коштуватиме 50,85 грн/євро, що на 5 копійок менше, ніж було напередодні (50,90 грн/євро).

На міжбанківському ринку України до кінця торгової сесії котирування гривні до долара зафіксувалися в межах 43,84/43,89 грн/дол., а гривні до євро - на рівні 50,77/50,79 грн/євро.

Курс злотого на 26 березня

Польська валюта також продовжила тренд на зниження, хоча й продемонструвала мінімальні коливання. Офіційний курс злотого на четвер зафіксовано на позначці 11,9069 грн, що фактично відповідає рівню попереднього дня (11,9100 грн) з незначним відхиленням у бік здешевшання.

Курс долара
Курс долара / Інфографіка: Главред

Курс валют в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, НБУ встановив курс долара на 25 березня на рівні 43,92 грн/дол. Курс євро зріс до 50,90 грн/євро.

Кандидат економічних наук Олександр Хмелевський зазначив, що в бюджеті-2026 закладено середньорічний курс 45,7 грн/дол., що передбачає поступове послаблення гривні.

Водночас Андрій Новак наголосив, що попри рекордні резерви НБУ, долар і євро зростають через валютні спекуляції.

Про джерело: Національний банк України

Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

