В Україні масово перерахують пенсії: кому готувати гаманці під гроші

В Україні менш ніж через два місяці підвищать пенсії для трьох категорій. В першу чергу мова йде про тих, хто отримує мінімальну і максимальну виплату.

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У 2024 році під підвищення пенсій повинні потрапити три категорії українців / колаж Главред, фото УНІАН

В Україні менш ніж через два місяці підвищать пенсії для трьох категорій громадян. Про це йдеться в матеріалі порталу "Обозрєватєль".

Зміни торкнуться тих українців, які отримують мінімальну і максимальну виплату, а також доплати за понаднормовий стаж. Крім того, за інформацією чиновників, орієнтовно в березні 2024 року відбудеться "осучаснення" пенсій.

Також повідомляється, що в Україні сотні тисяч пенсіонерів отримують виплати, розмір яких наближається до мінімальної. На даний момент цей показник становить 2093 грн, а з початку 2024 року він становитиме 2361 грн. Мінімальну пенсію отримують українці, які мають невеликий стаж або ж мали невисоку офіційну зарплату.

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Крім того, є українці, які отримують надбавку до пенсії за стаж. В Україні чинне законодавство передбачає надбавку за кожен місяць понаднормового стажу. Норма для жінок становить 30 років стажу, а для чоловіків – 35 років. За кожен додатковий рік стажу пенсію збільшують на 1% прожиткового мінімуму. На даний момент цей показник 20,93 грн, а з наступного року – 23,61 грн.

Також є українці, які отримують максимальну пенсію. Найбільшу надбавку отримають ті українці, які вийшли на заслужений відпочинок за особливими правилами. Найчастіше це військовослужбовці, а також ті, які отримували високу і офіційно оформлену зарплату. Максимальний розмір пенсії становить 10 прожиткових мінімумів. На даний момент показник становить 20 930 грн, а з 2024 року – 23 610 грн.

Пенсія в Україні

Нагадаємо, що в Україні підвищать пенсії на 2,3 тисячі грн. В Україні з 1 січня 2024 року значно збільшиться максимальна пенсія. Її розмір становитиме 23 610 грн, що на 2 680 грн більше, ніж у 2023-му.

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