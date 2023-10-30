В Україні частину пенсіонерів можуть залишити без грошей: кому не пощастить

В Україні деякі пенсіонери можуть залишитися без виплат. Так, в окремих випадках працюючим громадянам пенсія не виплачується і припиняється.

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Як кажуть чиновники, йдеться про українців, які вийшли на пенсію за вислугу років / колаж фото УНІАН

В Україні частина пенсіонерів можуть залишитися без виплат ‒ в окремих випадках працюючим громадянам пенсія не виплачується і припиняється. Про це йдеться у відповіді Пенсійного фонду України на запитання однієї з українок-пенсіонерок.

"Я колишній вчитель, отримую пенсію за вислугу років. Зараз влаштувалася в загальноосвітній школі на посаду асистента вчителя інклюзивного класу. Чи маю я право в період роботи на виплату пенсії?", - запитала вона чиновників.

За їх словами, у вищевказаному питанні йдеться про українців, які вийшли на пенсію за вислугу років.

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"Так, якщо громадянин влаштувався на роботу за своєю спеціальністю, що дозволяє вийти на пенсію за вислугу років, то на період роботи виплати припиняються. Наприклад, вчитель вийшов на пенсію за вислугу років, він буде позбавлений виплат. Але після звільнення кошти будуть виплачуватися", ‒ сказав він.

У разі, якщо громадянин влаштовується на роботу за іншою спеціальністю, яка не дає права вийти на пенсію за вислугу років, то він буде продовжувати отримувати грошові кошти.

Пенсія в Україні

Нагадаємо, що в Україні підвищать пенсії на 2,3 тисячі грн. В Україні з 1 січня 2024 року значно збільшиться максимальна пенсія. Її розмір становитиме 23 610 грн, що на 2 680 грн більше, ніж у 2023-му.

Кабмін затвердив проект бюджету на 2024-й. Кабінет Міністрів закінчив процес розробки держбюджету України на 2024 роки до першого читання в Раді, повідомив прем'єр Денис Шмигаль.

Чиновники пояснили, хто під загрозою - чи багато українців ризикують втратити пенсію. Повноцінну виплату пенсій можуть принципово зупинити, якщо українець не використовує свій банківський рахунок більше 6 місяців.

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