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У яких пенсіонерів і за що заберуть пенсії: на це є 5 причин

Дмитро Відоменко
22 травня 2024, 08:56
876
Частина українців може втратити свої пенсії. Йдеться не тільки про випадки, коли в результаті верифікації було виявлено порушення.

Пенсії, жінка
За що можуть відібрати пенсії? / колаж Главред, фото УНІАН і ua.depositphotos.com

Частина українців може втратити свої пенсії - до того ж ідеться не тільки про випадки, коли в результаті верифікації було виявлено порушення законодавства. Про це повідомляє видання "На пенсії".

Зокрема, причини для припинення виплати пенсії передбачені документом "Про внесення змін до деяких законів України щодо пропорційного обчислення страхового стажу особам, які працювали за межами України", ухваленим парламентом 25 квітня 2024 року.

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Існує п'ять причин, через які виплати пенсій можуть бути скасовані:

  • Якщо пенсію було призначено з урахуванням документів, які містили недостовірні відомості.
  • Якщо пенсіонер виїхав за кордон на постійне місце проживання (статус тимчасового захисту не береться до уваги).
  • Якщо особу було визнано зниклою безвісти.
  • Якщо протягом шести місяців пенсіонер не забирав свою пенсію поштою або протягом півроку не знімав їх із картки.
  • Якщо одержувачі пенсії не пройшли необхідну фізичну ідентифікацію.

Після припинення виплати пенсії її можна відновити. Для цього потрібно пройти ідентифікацію. Після виплати її поновлять, а також нарахують гроші за місяці, в яких виплати були припинені.

Пройти ідентифікацію можна кількома способами:

  • Звернутися особисто до відділення Ощадбанку або Пенсійного фонду
  • Авторизуватися віддалено за допомогою "Дія. Підпис" на сайті електронних послуг ПФУ.
  • Підтвердити особу за допомогою відеозв'язку.

У разі, якщо президент перебуває за кордоном - отримати в консульстві або посольстві України довідку про факт проживання за кордоном і надати її до ПФУ.

Що за проєкт "На пенсії"?

Інформаційний портал, на базі популярного друкованого видання - газети "На пенсії". Доступною мовою висвітлюємо питання пенсії, пенсійного забезпечення, пільг, субсидій в Україні, а також про життя пенсіонерів, повідомляє "На пенсії".

Пенсії в Україні - останні новини

Нагадаємо, 2024 року в Україні збільшили вимоги до страхового стажу для виходу на пенсію у віці 60 років - тепер необхідно мати страховий стаж у 31 рік. Раніше цей показник становив 30 років.

Також щорічна індексація пенсій призвела до збільшення виплат для військових пенсіонерів, включно з тими, які отримують пенсію по інвалідності. Мінімальні виплати для них зросли на 600-700 гривень, залежно від групи інвалідності та звання.

Крім цього, з 1 квітня частину пенсійних виплат можуть призупинити. Щоб уникнути призупинення, пенсіонери мають пройти ідентифікацію до 31 березня 2024 року у відділення "Ощадбанку" або в Пенсійному фонді України, або через відеоідентифікацію.

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