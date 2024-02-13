В Україні банки готові до переписування курсу долара: що сталося і чи варто турбуватися

До кінця поточного тижня (закінчується 18 лютого) банки можуть відчутно змінити готівковий курс долара - у бік збільшення.

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В Україні банки готові до переписування курсу долара / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Pixabay

До кінця поточного тижня (який закінчується 18 лютого) українські банки можуть відчутно змінити готівковий курс долара до гривні. Причому - нерівномірно: знизити в купівлі та підвищити в продажу. Про можливі зміни розповів у коментарі порталу "Обозреватель" начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лісовий.

Він зазначив: різниця ж між курсами купівлі та продажу становитиме 0,5-1 грн.

Загалом же, підкреслив банкір, поки що очевидних загроз для ринку немає. А протягом поточного тижня "всі наявні тренди можуть бути збережені".

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"За всіма ознаками триватиме дія режиму "керованої гнучкості", що проявиться в частих і різноспрямованих змінах курсів валют - однак такі зміни не будуть загрозливими для загальної курсової ситуації. Водночас НБУ спробує максимально врівноважити попит і пропозицію, час від часу регулюючи їхнє співвідношення обсягами валютних інтервенцій", - спрогнозував ситуацію на ринку Лєсовий.

Офіційний курс НБУ

Фінансовий регулятор різко збільшив офіційний курс долара. На 14 лютого він встановив його на рівні 38,13 грн, а це:

одразу на 23 копійок перевищує поточний;

лише на 10 копійок менше від історично максимального - 38,23 грн (який було встановлено на 10 січня).

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Експерти висувають різні сценарії валютного курсу найближчим часом. При цьому багато хто сходиться на думці про те, що можна очікувати певної зміни курсу готівкового валют.

Водночас не відкидається варіант того, що зміна валютного курсу може бути нерівномірною: у разі зниження в купівлі та зростання в продажу. Як уточнюють фінансові аналітики, під час планування ймовірності купівлі валюти слід враховувати, що коридор курсу в банках може становити від 37,3 до 38,8 гривень за долар.

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