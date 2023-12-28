По 50 грн за долар: що буде з курсом у 2024 році - прогноз експерта

Шанси на забезпечення стабільного курсу долара в Україні дещо знизилися.

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Яким буде курс долара в 2024 році - прогноз експерта / Колаж: Главред, фото: УНІАН, pixabay.com

Курс долара в Україні у 2024 році багато в чому залежатиме від міжнародного фінансування України. Таку думку в інтерв'ю Главреду озвучив кандидат економічних наук і незалежний експерт Олександр Хмелевський.

За його словами, шанси на забезпечення стабільного курсу долара дещо знизилися.

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"Резерви Нацбанку хоча і перебувають на досить високому рівні, проте знижуються четвертий місяць поспіль. Нацбанк змушений щомісяця витрачати понад 2 млрд доларів валютних резервів на фінансування імпорту та підтримку курсу гривні", - сказав він.

Хмелевський зазначив, що якщо міжнародне фінансування України в 2024 році істотно скоротиться, то Нацбанку доведеться істотно посилити девальвацію гривні.

"Також девальвації сприятиме відмова Нацбанку від фіксованого курсу і зняття низки валютних обмежень. У разі негативного сценарію розвитку подій девальвація буде більш суттєвою, ніж заплановано. Не виключено, що до кінця 2024 року курс гривні може знизитися до 50 грн за долар", ‒ прогнозує він.

Як повідомляв Главред, дилер департаменту глобальних ринків ОТП Банку Антон Курінний вважає, що курс долара в Україні на початку 2024 року зросте приблизно на 50-60 копійок. На курс гривні до долара впливатиме і очікування міжнародної допомоги Україні.

Раньше Міністерство фінансів спрогнозувало різке зростання курсу валют. За словами міністра фінансів Сергія Марченка, уряд передбачає, що курс долара до гривні в 2024 році може досягти рівня 41,4 грн за долар.

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