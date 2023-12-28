По 50 грн за долар: що буде з курсом у 2024 році - прогноз експерта

Курс долара в Україні у 2024 році багато в чому залежатиме від міжнародного фінансування України. Таку думку в інтерв'ю Главреду озвучив кандидат економічних наук і незалежний експерт Олександр Хмелевський.
За його словами, шанси на забезпечення стабільного курсу долара дещо знизилися.
"Резерви Нацбанку хоча і перебувають на досить високому рівні, проте знижуються четвертий місяць поспіль. Нацбанк змушений щомісяця витрачати понад 2 млрд доларів валютних резервів на фінансування імпорту та підтримку курсу гривні", - сказав він.
Хмелевський зазначив, що якщо міжнародне фінансування України в 2024 році істотно скоротиться, то Нацбанку доведеться істотно посилити девальвацію гривні.
"Також девальвації сприятиме відмова Нацбанку від фіксованого курсу і зняття низки валютних обмежень. У разі негативного сценарію розвитку подій девальвація буде більш суттєвою, ніж заплановано. Не виключено, що до кінця 2024 року курс гривні може знизитися до 50 грн за долар", ‒ прогнозує він.
Як повідомляв Главред, дилер департаменту глобальних ринків ОТП Банку Антон Курінний вважає, що курс долара в Україні на початку 2024 року зросте приблизно на 50-60 копійок. На курс гривні до долара впливатиме і очікування міжнародної допомоги Україні.
Раньше Міністерство фінансів спрогнозувало різке зростання курсу валют. За словами міністра фінансів Сергія Марченка, уряд передбачає, що курс долара до гривні в 2024 році може досягти рівня 41,4 грн за долар.
Інші новини:
- Зарплати українців зростуть до 30 тисяч грн: Кабмін назвав терміни
- Ціни на АЗС кардинально зміняться: експерт повідомив, скільки коштуватиме паливо
- В Україні виплатять благодійну пенсію: хто зможе її отримати