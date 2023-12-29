Курс гривні до долара впаде: скільки коштуватиме валюта на початку 2024-го

Національний банк продовжить активно впливати на валютний ринок і поступово послаблювати гривню, вважає Антон Курінний.

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На курс долара впливатиме зокрема і очікування міжнародної допомоги Україні / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Курс долара в Україні на початку 2024 року зросте приблизно на 50-60 копійок. Такий прогноз озвучив дилер департаменту глобальних ринків ОТП Банку Антон Курінний.

Як пише РБК-Україна, на початку січня в Україні традиційно спостерігається дефіцит валюти, і в новому році ситуація може повторитися.

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"Так ми очікуємо посилення попиту на валюту або, що ймовірніше, менший приплив експортної валютної виручки на початку року. Це буде змушувати Національний банк брати активну участь в торгах", - сказав Курінний.

За його словами, Національний банк продовжить активно впливати на валютний ринок і поступово послаблювати гривню. На міжбанку курс може скласти 37,70-38,50 грн/долар.

"Різниця між готівковим і безготівковим ринком навряд чи перевищить рівень в 50-60 копійок. Хоча, звичайно, іноді можна знайти спред в невеликих банках при зміцненні гривні на безготівковому ринку, але це більше тимчасова "акція", за яку можна спробувати встигнути вхопитися", - сказав банкір.

Крім того, на курс гривні впливатиме і очікування міжнародної допомоги Україні.

"Тобто будемо спостерігати або збільшену активність інтервенціями при позитивних новинах, або певне ослаблення гривні в період негативних очікувань і затягування переговорів, пов'язаних з наданням Україні фінансування", - сказав Курінний.

Раньше Міністерство фінансів спрогнозувало різке зростання курсу валют. За словами міністра фінансів Сергія Марченка, уряд передбачає, що курс долара до гривні в 2024 році може досягти рівня 41,4 грн за долар.

Як повідомляв Главред, кандидат економічних наук і незалежний експерт Олександр Хмелевський не виключає, що до кінця 2024 року курс гривні може знизитися до 50 грн за долар. На це впливатимуть кілька факторів.

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