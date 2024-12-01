Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Економіка

В Кремлі визнали проблеми: стало відомо, скільки ще може тривати війна в Україні

Юрій Берендій
1 грудня 2024, 15:15
1921
В Кремлі вже відкрито визнають загрозливу ситуацію в економіці країни-агресора, що прямо впливає на здатність Росії вести війну, зазначає експерт.
В Кремлі визнали проблеми: стало відомо, скільки ще може тривати війна в Україні
Скільки ще РФ зможе вести війну проти України / Колаж Главред, фото: kremlin.ru, 22 окрема механізована бригада

Коротко:

  • В Кремлі визнали критичний стан державних фінансів
  • Резервні фонди РФ майже вичерпано
  • РФ може вести інтенсивну війну ще півроку

Поточний стан рубля чітко відображає загальні проблеми російської економіки, яка перебуває у складній ситуації. Голова Комітету економістів України Андрій Новак в інтерв'ю "Главреду" зазначив, що за таких умов Росія зможе вести війну високої інтенсивності лише протягом півроку.

Він додав, що глава Центробанку РФ Ельвіра Набіулліна вже відкрито визнає складність економічної ситуації та критичний стан державних фінансів. За словами Новака, один із російських резервних фондів вичерпаний повністю, а другий – більш ніж на половину, що свідчить про стрімке скорочення фінансової міцності країни.

відео дня

"Сьогодні російська економіка тримається виключно за рахунок величезних вливань державних грошей у військово-промисловий комплекс. У всіх інших сферах ситуація плачевна, особливо після того, як російський Центробанк підняв облікову ставку до 21%, а це означає кредитні ставки на рівні 27-30%", - вказує експерт.

Новак зазначає, що Для промисловості це означає, що про прибутковість можна забути. Дедалі більше навіть великих російських підприємств заявляють про наближення банкрутства.Якщо Росія вестиме війну такої ж інтенсивності, що й зараз, стрімко скорочуватимуться її можливості фінансувати війну.

"Так воювати вона зможе ще хіба що півроку", - резюмував аналітик.

Економічна ситуація в Росії - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, курс долара в Росії на міжнародному ринку зріс до 113 рублів, а євро – до 119 рублів, що є найнижчим рівнем рубля з березня 2022 року. Як повідомляє Investing, ключовою причиною цього обвалу став новий пакет санкцій США, спрямований на ослаблення російської економіки. Санкції торкнулися "Газпромбанку", який є основним джерелом валютних надходжень у Росію. На цьому тлі акції "Газпрому" впали до історичного мінімуму, становлячи близько $1.

Голова Комітету економістів України Андрій Новак заявив, що швидке падіння рубля пов’язане із запуском росіянами міжконтинентальної балістичної ракети "Орєшник". За його словами, цей крок Кремля продемонстрував світові, що Москва налаштована на подальшу ескалацію війни, а не на переговори.

Економічна ситуація в РФ залишається нестабільною, оскільки рубль продовжує знецінюватися. Центральний банк Росії був змушений втрутитися, коли курс долара досяг позначки 114 рублів. Як пише Newsweek, це найгірший показник із початку повномасштабного вторгнення в Україну. У відповідь ЦБР оголосив про припинення купівлі іноземної валюти на внутрішньому ринку до кінця 2024 року, намагаючись стабілізувати ситуацію.

Інші новини:

Хто такий Андрій Новак

Український економіст, учений, громадський діяч; автор книги "Як підняти українську економіку". Кандидат економічних наук.

У 2009 році Андрій Новак був обраний головою оргкомітету економічного форуму українського світу. Того ж року стартував ініційований ним проект Альтернативного Кабінету міністрів України.

У 2010 році став головою Комітету економістів України.

У 2011 році був обраний проректором Європейського університету.

29 квітня 2012 на V черговому з'їзді Української партії Андрій Новак був обраний головою Української партії. У квітні 2013 року було оголошено про припинення його членства в цій партії.

6 лютого 2019 року офіційно став кандидатом на виборах президента України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

економіка Андрій Новак
Реклама
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Кінець війни та загроза нового нападу РФ: головне з пресконференції Зеленського

Кінець війни та загроза нового нападу РФ: головне з пресконференції Зеленського

17:51Україна
Поява іноземних військ в Україні цілком можлива - представник ЄС

Поява іноземних військ в Україні цілком можлива - представник ЄС

17:03Україна
Вступ України в НАТО: чи можливе приєднання до Альянсу без окремих територій - Зеленський

Вступ України в НАТО: чи можливе приєднання до Альянсу без окремих територій - Зеленський

16:20Україна
Реклама

Популярне

Більше
Гороскоп на завтра 2 грудня: Близнюкам - неймовірна удача, Терезам - непростий день

Гороскоп на завтра 2 грудня: Близнюкам - неймовірна удача, Терезам - непростий день

Рух транспорту буде ускладнений: в Україні оголосили штормове попередження

Рух транспорту буде ускладнений: в Україні оголосили штормове попередження

Чим відрізняються два коти: треба знайти 3 відмінності за 19 секунд

Чим відрізняються два коти: треба знайти 3 відмінності за 19 секунд

Почнеться вже найближчим часом: Україну накриє нова магнітна буря

Почнеться вже найближчим часом: Україну накриє нова магнітна буря

Орбан передасть Зеленському та Путіну сигнал від Трампа: ЗМІ дізналися деталі

Орбан передасть Зеленському та Путіну сигнал від Трампа: ЗМІ дізналися деталі

Останні новини

18:06

"До дна Росії ще далеко": рубль буде знецінюватися ще більше - експерт Новак

17:55

РФ може захопити два великі міста на Донеччині: названо головну небезпеку

17:51

Кінець війни та загроза нового нападу РФ: головне з пресконференції Зеленського

17:11

Любовний гороскоп на тиждень з 2 до 8 грудня

17:03

Поява іноземних військ в Україні цілком можлива - представник ЄС

Економіка дозволить Росії воювати ще півроку: Новак – про те, як Орешник штовхає рубль до днаЕкономіка дозволить Росії воювати ще півроку: Новак – про те, як Орешник штовхає рубль до дна
16:57

"Найгірша мама у світі": за який вчинок жінку з США розкритикувала вся мережа

16:21

РФ обрала нову ціль на сході після захоплення Вугледара – британська розвідка

16:20

Вступ України в НАТО: чи можливе приєднання до Альянсу без окремих територій - Зеленський

16:20

"Не знаємо, що співати": Джамала назвала зірок, яких відправила б на Євробачення

Реклама
16:11

Різкий обвал рубля: партнери РФ відмовляються від співпраці - деталі

16:08

Вчені розкрили простий секрет довголіття: що потрібно робити щодня - дослідження

15:38

Лише люди з чудовим зором побачать кота: загадку треба розгадати за 30 секунд

15:16

Там вироблялися складові дронів: в РФ спалахнула масштабна пожежа на заводіВідео

15:15

В Кремлі визнали проблеми: стало відомо, скільки ще може тривати війна в Україні

15:07

Ідеальний пробивний розчин: як моментально прочистити забиту каналізацію

14:49

Фінансовий гороскоп на тиждень з 2 до 8 грудня: Овнам - борги, Дівам - удача

14:24

РФ готує масштабний наступ на Запоріжжі: в ЗСУ попередили про загрозу

14:11

Путін отримав за Орєшник: названо причину стрімкого падіння рубля

13:57

Путін ризикує накликати гнів Трампа: ЗМІ про хитру дипломатичну гру Зеленського

13:51

Гороскоп Таро на тиждень з 2 до 8 грудня: Дівам - покупки, Рибам - щастя

Реклама
13:47

Деякі з них зустрічаються досі: які були імена у наших предків 1000 років томуВідео

13:39

Цибульська зізналася, кого вважає найпривабливішим чоловіком шоу-бізнесу

13:19

Яким буде сценарій Трампа щодо України: ексрадник президента зробив прогноз

13:03

РФ скинула вибухівку на маршрутку в Херсоні: багато поранених і загиблих

12:52

Кремль встановив дедлайн для захоплення Покровська: коли почнуться бої за місто

12:19

"Пора купувати весільні дрони": Стерненко заручився та вперше показав наречену

12:05

РФ вдарила ракетами, КАБами та БПЛА: Зеленський розкрив деталі масованих атакВідео

11:46

"Війна" США і Китаю призведе до несподіваних наслідків: названо п'ять сценаріїв

11:40

Війська РФ потрапили в "котел", сотні зниклих безвісти: що відомо про бої в Сирії

11:17

Гороскоп на тиждень з 2 по 8 грудня: Ракам - важка розмова, Дівам - витрати

11:00

Вибухи гриміли в шести областях: РФ вдарила по Україні десятками дронів

10:32

Орбан передасть Зеленському та Путіну сигнал від Трампа: ЗМІ дізналися деталі

10:07

Загроза удару по Харкову: КНДР передала Росії потужні РСЗВ – Forbes

10:07

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 1 грудня (оновлюється)

09:56

Події в Сирії: Туреччина вибрала прекрасний момент для ударуПогляд

09:06

Пройти ВЛК можна буде без візиту до ТЦК: у Міноборони зробили заяву

08:45

Вибухи гриміли в чотирьох областях: у РФ поскаржилися на масований наліт БПЛАВідео

08:44

Карта Deep State онлайн за 1 грудня що відбувається на фронті (оновлюється)

07:42

Війська РФ дронами атакували Київ: у столиці прогриміли вибухи, подробиці

07:35

Чим відрізняються два коти: треба знайти 3 відмінності за 19 секунд

Реклама
06:48

Введення іноземних військ на територію України: чому захвилювалися росіяни?Погляд

05:47

Гороскоп на завтра 2 грудня: Близнюкам - неймовірна удача, Терезам - непростий день

05:00

Яке сьогодні свято 1 грудня 2024 року: що не можна робити у цей день

04:30

Хитра задача на логіку: потрібно перевести людей через міст за 17 хвилин

03:30

Що означає "ходити іменинником": мало хто знає правильну відповідьВідео

03:01

Як не переплачувати за опалення: експерт розкрила найтиповішу помилку

02:27

В гонитві за США: як в СРСР виготовляли перші штучні ялинки

00:31

Грузію охопили масові протести: горить парламент, опудало Іванішвіші спалилиВідео

30 листопада, субота
23:59

Почнеться вже найближчим часом: Україну накриє нова магнітна буря

23:56

3 речі, які не можна дарувати: мольфар здивував своїм попередженнямВідео

Новий рік 2025
Кому пощастить у 2025 роціЧому ми п'ємо шампанське на Новий рікЯкі кольори не варто вдягати на Новий рік 2025У яких кольорах одягу зустрічати 2025 рік
Новини України
Новини КиєваМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Різдво 2024
Що має бути на столі на Різдво 25 грудняКоли колядують, щедрують і посівають в УкраїніЯк сказати українською "Сочєльнік"Що символізують 12 страв українського Різдва
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп Таро
Війна з Росією
КримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в Росії
Лайфхаки та хитрощі
АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Рецепти на Новий рік
Райська страва на Новий рік 2025 - швидко і смачно"Олів'є" і поруч не стояло: новий рецепт шикарного салату "Віночок"Бомбічна картоплія на Новий рікШикарний рецепт м'яса на новорічний стіл
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти