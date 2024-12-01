В Кремлі визнали проблеми: стало відомо, скільки ще може тривати війна в Україні

В Кремлі вже відкрито визнають загрозливу ситуацію в економіці країни-агресора, що прямо впливає на здатність Росії вести війну, зазначає експерт.

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Скільки ще РФ зможе вести війну проти України / Колаж Главред, фото: kremlin.ru, 22 окрема механізована бригада

Коротко:

В Кремлі визнали критичний стан державних фінансів

Резервні фонди РФ майже вичерпано

РФ може вести інтенсивну війну ще півроку

Поточний стан рубля чітко відображає загальні проблеми російської економіки, яка перебуває у складній ситуації. Голова Комітету економістів України Андрій Новак в інтерв'ю "Главреду" зазначив, що за таких умов Росія зможе вести війну високої інтенсивності лише протягом півроку.

Він додав, що глава Центробанку РФ Ельвіра Набіулліна вже відкрито визнає складність економічної ситуації та критичний стан державних фінансів. За словами Новака, один із російських резервних фондів вичерпаний повністю, а другий – більш ніж на половину, що свідчить про стрімке скорочення фінансової міцності країни.

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"Сьогодні російська економіка тримається виключно за рахунок величезних вливань державних грошей у військово-промисловий комплекс. У всіх інших сферах ситуація плачевна, особливо після того, як російський Центробанк підняв облікову ставку до 21%, а це означає кредитні ставки на рівні 27-30%", - вказує експерт.

Новак зазначає, що Для промисловості це означає, що про прибутковість можна забути. Дедалі більше навіть великих російських підприємств заявляють про наближення банкрутства.Якщо Росія вестиме війну такої ж інтенсивності, що й зараз, стрімко скорочуватимуться її можливості фінансувати війну.

"Так воювати вона зможе ще хіба що півроку", - резюмував аналітик.

Економічна ситуація в Росії - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, курс долара в Росії на міжнародному ринку зріс до 113 рублів, а євро – до 119 рублів, що є найнижчим рівнем рубля з березня 2022 року. Як повідомляє Investing, ключовою причиною цього обвалу став новий пакет санкцій США, спрямований на ослаблення російської економіки. Санкції торкнулися "Газпромбанку", який є основним джерелом валютних надходжень у Росію. На цьому тлі акції "Газпрому" впали до історичного мінімуму, становлячи близько $1.

Голова Комітету економістів України Андрій Новак заявив, що швидке падіння рубля пов’язане із запуском росіянами міжконтинентальної балістичної ракети "Орєшник". За його словами, цей крок Кремля продемонстрував світові, що Москва налаштована на подальшу ескалацію війни, а не на переговори.

Економічна ситуація в РФ залишається нестабільною, оскільки рубль продовжує знецінюватися. Центральний банк Росії був змушений втрутитися, коли курс долара досяг позначки 114 рублів. Як пише Newsweek, це найгірший показник із початку повномасштабного вторгнення в Україну. У відповідь ЦБР оголосив про припинення купівлі іноземної валюти на внутрішньому ринку до кінця 2024 року, намагаючись стабілізувати ситуацію.

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Хто такий Андрій Новак Український економіст, учений, громадський діяч; автор книги "Як підняти українську економіку". Кандидат економічних наук. У 2009 році Андрій Новак був обраний головою оргкомітету економічного форуму українського світу. Того ж року стартував ініційований ним проект Альтернативного Кабінету міністрів України. У 2010 році став головою Комітету економістів України. У 2011 році був обраний проректором Європейського університету. 29 квітня 2012 на V черговому з'їзді Української партії Андрій Новак був обраний головою Української партії. У квітні 2013 року було оголошено про припинення його членства в цій партії. 6 лютого 2019 року офіційно став кандидатом на виборах президента України.

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